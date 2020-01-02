خدمات جباليا يفوز بكأس بطولة المصارعة الحرة والرومانية

فاز نادي خدمات جباليا بالمركز الأول لبطولة فلسطين للمصارعة الحرة والرومانية التي أطلقها اتحاد اللعبة لفئات الناشئين والشباب والرجال برعاية اللجنة الأولمبية، بمشاركة ٤٦ لاعباً، بحضور خليل حميد نائب رئيس الاتحاد والأعضاء سامي البطنيجي، وحمدي المدهون، وربيع فورة.

وقد جاء في الترتيب الثاني مركز نجوم الرياضة، تاركين المركز الثالث للنصر العربي، والأخير للسلام.

وشكر حميد الأندية المشاركة في البطولة والتزامها بالموعد رغم الأحوال الجوية الصعبة، فيما هنأ محمد العمصي الأمين العام للأولمبية الأبطال الفائزين وتمنى عليهم الاستمرار في ممارسة اللعبة، والمشاركة الدائمة في البطولات المحلية.