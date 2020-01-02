فوز خدمات البريج وجمعية الصلاح على شباب خان يونس والمغازي

حقق فريق خدمات البريج على شباب خان يونس بنتيجة 35-18، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري كرة اليد للدرجة الممتازة - جوال - في اللقاء الذي اقيم على صالة أبو يوسف النجار

بدأ البريج مهاجماً عبر نجمه محمود شعلان، مستغلا قلة خبرة لاعبي خان يونس، وأنهوا الشوط الأول بفارق كبير 18-5. وفي الشوط الثاني رد الشباب مع دخول اللاعب رامي ابو زيد، ليسجلوا عبر عودة عبدالله الدعالسة ومحمد اللحام، ولكن خبرة البريج حسمته بنتيجة 17-13.

حكم اللقاء: سليمان أبو حسنين، ومحمد صقر للساحة، وميقاتي محمد جابر، ومسجل مجدي حرب.

وفي اللقاء الثاني، فاز جمعية الصلاح على خدمات المغازي بنتيجة 29-24، جاء الاداء متكافئاً، وانتهى للمغازي 12-11 وبرز منه محمد مصلح، ومحمد علي، وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة، وحسمه الصلاح بنتيجة 18-12، وبرز منه بلال صباح وسجل 7 أهداف، وعبد اللطيف المبحوح 5 أهداف.

حكم اللقاء: إياد برهوم، وعلي أبو طه للساحة، وميقاتي محمد صقر، ومسجل مجدي حرب.