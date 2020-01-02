غزة: بدء استقبال طلبات الاستفادة من "صندوق النفقة"

غزة - الرأي

أعلن مجلس إدارة صندوق النفقة بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من الصندوق وذلك للحالات التي تعذر عليها تنفيذ أحكام النفقة.

وذكر المجلس أن المستندات المطلوبة للاستفادة من الصندوق هي: إفادة من مأمور التنفيذ بتعذر تنفيذ الحكم، وصورة هوية مقدم الطلب، وتعهد عدلي برد الأموال التي تم استلامها من الصندوق في حال تبين أن المكلف بالنفقة سددها للمستحق أو انقطعت أسباب النفقة.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الطلبات مرفقة بالأوراق المطلوبة بمقر الصندوق بالمجلس الأعلى للقضاء خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من اليوم وحتى الـ 31 من الشهر الجاري.