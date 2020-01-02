النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378) الخميس 2/1/2019

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واشنطن «تلبّي» نداء كوخافي: انتعاش الآمال الإسرائيلية

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الخليج الإماراتية

خطوة «إسرائيلية» جديدة لإنهاء وجود «أونروا» في القدس

الاحتلال يتجه لتبرئة سفاح قتل 7 فلسطينيين

نتنياهو يلوذ بـ «الحصانة» للنجاة من المحاكمة

الشروق المصرية

الاخبار اللبنانية

تل أبيب تستشعر الرضى... إلى حين

واشنطن «تلبّي» نداء كوخافي: انتعاش الآمال الإسرائيلية

العراق: اسرائيل تضرب بيد أميركية

عميلان سهّلا اغتيال أبو العطا: السلطة متّهمة بالتواطؤ



الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس

الشرق القطرية

الرئيس الفلسطيني: القدس "درة التاج" وبدونها لا سلام ولا استقرار

الأزهر: تدنيس اليهود للأقصى بلغ ذروته في 2019

صحيفة عبرية: الوثائق التركية تحرج إسرائيل

عريقات: سياسة الاستيطان الإسرائيلية لن تجلب الأمن والسلام

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

الاحتلال يصادر معدات منجرة شرق نابلس

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في غزة

عريقات: اللجنة الوطنية لمتابعة ملف "الجنائية الدولية" ستجتمع هذا الأسبوع

اعتقال فتى من السموع بزعم حيازته سلاح

يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة

هكذا علقت وسائل الإعلام العبرية على طلب نتنياهو الحصانة

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

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