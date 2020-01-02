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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378) الخميس 2/1/2019

02 كانون ثاني / يناير 2020 10:57

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378)    الخميس 2/1/2019

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  • اعتقال فتى من السموع بزعم حيازته سلاح
  • يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة
  • هكذا علقت وسائل الإعلام العبرية على طلب نتنياهو الحصانة

 

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حدث في مثل هذا اليوم

2 كانون ثاني (يناير)

  • 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا.
  • 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • 2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة.
  • 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .
  • 2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
  • 1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.
  • 1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
  • 1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.
  • 1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".
  • 1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.
  • 1936م حكومة الانتداب البريطاني ترفض طلباً فلسطينياً بتشكيل حكومة وطنية في فلسطين وتقترح بدلا من ذلك تشكيل مجلس تشريعي.
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