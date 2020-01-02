النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378) الخميس 2/1/2019
أخبار فلسطينية
- حماس تدعو لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة “القرصنة الإسرائيلية”
- فلسطين تودع عاما داميا: 149شهيدا من بينهم جنينان و33 طفلا و12 سيدة
- الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس
- عباس يوقد شعلة انطلاقة حركة “فتح” الـ55 ـ (صور وفيديو)
- عريقات: سياسة الاستيطان الإسرائيلية لن تجلب الأمن والسلام
- السلطة الفلسطينية تحتج رسميا لدى إسرائيل على اقتطاعها جزءا من أموال الضرائب
- "الإعلام": 57 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين بديسمبر
- التفكجي: المشاريع الاستيطانية عام 2019 أجهزت تماماً على "حلم الدولة"
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يقول إنه سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة في قضايا الفساد
- الكابينت" ينهي اجتماعًا إضافيًا حول غزة دون قرار
- نتنياهو يتوجه لليونان وسط توتر مع تركيا بسبب التنقيب عن الغاز
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الاخبار الدولية
- واشنطن «تلبّي» نداء كوخافي: انتعاش الآمال الإسرائيلية
اخبار عربية
- الخارجية التونسية: فلسطين وليبيا على رأس أولوياتنا بمجلس الأمن الدولي
- الأزهر: تدنيس اليهود للأقصى بلغ ذروته في 2019
- العراق: اسرائيل تضرب بيد أميركية
- »البدء بضخ الغاز الإسرائيلي للأردن
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس تدعو لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة “القرصنة الإسرائيلية”
- المؤرخ إيلان بابيه: هكذا اكتشفت أكاذيب الصهيونية وهكذا كفرت بروايته
- «شهادة عدو» جديدة عنه: عشرة أعوام على رحيل أنيس صايغ مؤسس «الموسوعة الفلسطينية»
- فلسطين تودع عاما داميا: 149شهيدا من بينهم جنينان و33 طفلا و12 سيدة
- إسرائيل تواصل النقاش حول التهدئة في غزة… وتفاؤل لدى رجال الأعمال بتغير إيجابي
- فتح تحيي ذكرى انطلاقتها الـ 55 بمهرجان حاشد في غزة… وحلس يشدد على
- الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس
- عباس يوقد شعلة انطلاقة حركة “فتح” الـ55 ـ (صور وفيديو)
الشرق الأوسط
- التهدئة مع «حماس» تستهدف التفرغ لـ«حزب الله» وإيران
- إسرائيل تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن
- ارتفاع بنسبة 10 % في الاعتقالات الإدارية ضد القادة الفلسطينيين
- هجمة إسرائيلية لضرب «فتح» في القدس
الخليج الإماراتية
- خطوة «إسرائيلية» جديدة لإنهاء وجود «أونروا» في القدس
- الاحتلال يتجه لتبرئة سفاح قتل 7 فلسطينيين
- نتنياهو يلوذ بـ «الحصانة» للنجاة من المحاكمة
الشروق المصرية
- بومبيو: نتنياهو أكد التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران
- نتنياهو يقول إنه سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة في قضايا الفساد
- السلطة الفلسطينية تحتج رسميا لدى إسرائيل على اقتطاعها جزءا من أموال الضرائب
الاخبار اللبنانية
- تل أبيب تستشعر الرضى... إلى حين
- واشنطن «تلبّي» نداء كوخافي: انتعاش الآمال الإسرائيلية
- العراق: اسرائيل تضرب بيد أميركية
- عميلان سهّلا اغتيال أبو العطا: السلطة متّهمة بالتواطؤ
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الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس
الشرق القطرية
- الرئيس الفلسطيني: القدس "درة التاج" وبدونها لا سلام ولا استقرار
- الأزهر: تدنيس اليهود للأقصى بلغ ذروته في 2019
- صحيفة عبرية: الوثائق التركية تحرج إسرائيل
- عريقات: سياسة الاستيطان الإسرائيلية لن تجلب الأمن والسلام
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- فصائل تدعو لفرض الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال
- التفكجي: المشاريع الاستيطانية عام 2019 أجهزت تماماً على "حلم الدولة"
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمدن الضفة
- "الأمن الداخلي" ينشر مكالمة بين عميد في السلطة وضابط في "الشاباك"
- حماس لفتح: المخاطر التي تواجه شعبنا كبيرة تستلزم حوارا استراتيجيًا
- السلطة تحذر من "انفجار الأوضاع" بعد اقتطاع أموال المقاصة
- نتنياهو يقرر المطالبة بالحصانة
القدس المحلية
- الاحتلال يصادر معدات منجرة شرق نابلس
- الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين ورعاة الأغنام في غزة
- عريقات: اللجنة الوطنية لمتابعة ملف "الجنائية الدولية" ستجتمع هذا الأسبوع
- اعتقال فتى من السموع بزعم حيازته سلاح
- يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة
- هكذا علقت وسائل الإعلام العبرية على طلب نتنياهو الحصانة
جريدة الأيام
- نتنياهو يطلب رسمياً الحصانة البرلمانية من الملاحقة في قضايا الفساد
- »العالم يودّع عاماً ويستقبل آخر بالأسهم النارية والغاز المسيل للدموع
- »ليستر الوصيف يتابع صحوته وجيسوس يمنح السيتي فوزا شاقا أمام إيفرتون
- »البدء بضخ الغاز الإسرائيلي للأردن
- »سلطات الاحتلال تقر إنشاء بدائل لمدارس الأونروا في القدس
- »الاحتلال يزيل رايات حركة فتح في القدس ويعتقل عدداً من كوادرها
- »الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة
- »مئات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة الثورة في غزة
الحياة الجديدة
- الشيخ: نرفض القرصنة المالية الإسرائيلية وسنواصل دفع مستحقات الشهداء والأسرى
- أبناء القدس يوقدون شعلة الانطلاقة الـ55 في بلدتي حزما وأبو ديس
- الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية خلال مهرجان الانطلاقة
- عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة
وكالة صفا
- استطلاع: جولة التصعيد الأخيرة في غزة لم تحسن شعور الأمن في الغلاف
- الاحتلال يصادر محتويات منجرة شرق نابلس
- تتضمن نقل معلومات خطيرة تتعلّق بالمقاومة والشهيد أبوالعطا
- بالفيديو: الأمن الداخلي ينشر مكالمة بين عميد بالسلطة وضابط بـ"الشباك"
- الكابينت" ينهي اجتماعًا إضافيًا حول غزة دون قرار
- بالصور: إجراءات جديدة في العيادة الخارجية والأقسام بمشفى الشفاء
- الاحتلال يمنع سفر 14 فلسطينيًا من معبر الكرامة
- الاحتلال يحوّل الأسير حسن كراجة للإداري بعد انتهاء محكوميته
وكالة الراي الفلسطينية
- صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة الأحد المقبل
- "الإعلام": 57 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصحفيين بديسمبر
- حماس: الاحتلال يواصل حربه على الأسرى بحجز أموالهم
- المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة
- نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية
- الاحتلال يفرض الحبس المنزلي الليلي على 6 شبان من العيسوية
- "الكابينت" ينهي اجتماعاً آخر حول غزة دون قرار
- الاحتلال يقتل 149 فلسطينياً بينهم 33 طفلاً خلال 2019
سما نيوز
- بينت ونتنياهو وكوخافي يؤيدان التسوية
- يديعوت: رئيس الشاباك حذر الكابنيت من تقوية حماس مقابل إضعاف السلطة
- عريقات : غزة وجهت رسالة بالأمس لمن يحاولون فصلها عن الضفة
- نتنياهو خطط لشن عملية عسكرية واسعة في سوريا ولبنان
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- تزايد الشواهد إزاء تهدئة طويلة بين حماس وإسرائيل خلال 2020
- خلال لقاء كحلون.. الشيخ: الرئيس عباس يبلغكم أن الوضع في الضفة وصل إلى ذروة الانفجار
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فلسطين اليوم
- مالية غزة تصرف رواتب المتقاعدين وتحدد موعد صرف مساعدات جرحى العودة
- زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر دير البلح
- مصرع رئيس أركان تايوان و7 من ضباطه العسكريين
- بعد فشل "متكال" بغزة.. الاحتلال "الإسرائيلي" يشكل وحدة نخبة جديدة متعددة المهام
- ارتفاع ضحايا فيضانات اندونيسيا إلى 18 شخصًا
- نتنياهو يتوجه لليونان وسط توتر مع تركيا بسبب التنقيب عن الغاز
عرب 48
- الذكرى الـ55 لانطلاق حركة فتح: مهرجان ضخم بغزة
- مصرع أم وابنتها من القدس بحادث طرق
- اعتقال أمين سر "فتح" بالقدس وإحالة قطامش للاعتقال الإداري
- رسميًا: نتنياهو يقدم طلبه بالحصانة لرئيس الكنيست
- السلطة تحذر من "انفجار الأوضاع" بعد اقتطاع أموال المقاصة
- الكابينيت الإسرائيلي: التهدئة مقابل غزة خلال أسابيع
- الجيش الإسرائيلي يقيم وحدة جديدة متعددة الأذرع
- القدس المحتلة: مخطط لمجمع مدارس بديلة لمؤسسات "أونروا"
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويفرض الحبس المنزلي على 6 آخرين
- الشيخ: نرفض القرصنة المالية الإسرائيلية ومستمرون بدفع مستحقات عائلات الشهداء والأسر..
- الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة خلال مهرجان الانطلاق..
حدث في مثل هذا اليوم
2 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا.
- 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .
- 2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
- 1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.
- 1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.
- 1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".
- 1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.
- 1936م حكومة الانتداب البريطاني ترفض طلباً فلسطينياً بتشكيل حكومة وطنية في فلسطين وتقترح بدلا من ذلك تشكيل مجلس تشريعي.