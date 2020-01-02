وزارة العمل تنفذ عدداً من المخالصات العُمَالية

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال مديرية عمل خان يونس بحضور رئيس قسم علاقات العمل أ. كفاح أبو روك، مخـالصة عمالية بقيمة 5250 شيكل لصالح عامل يعمل في مشحمة الفرا.

من جهته، قام رئيس قسم علاقات العمل بمديرية عمل محافظة رفح عمر أبو شاويش بإنجاز مخالصتين عمالتين بين طرفي الانتاج ممثلة بالمجمع الصناعي الحديث واثنين من عماله بمبلغ مجموعه 19754شيكل.

بدورها أكدت وزارة العمل على أهمية تحصيل المخالصات القانونية للعمال بشكل ودي وبحسب قانون العمل الفلسطيني، نظراً لصعوبة الأوضاع الحالية التي يعيشها العمال نتيجة تشديد الحصار على قطاع غزة.