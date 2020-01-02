مستشفى الأوروبي يصدر تقرير إصابات مسيرة العودة لعام 2019

غزة- الرأي

أصدر مستشفى غزة الأوروبي تقريره الخاص بإصابات مسيرة العودة في عام 2019، وتضمن التقرير إحصائية تفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال بحق المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة منذ بداية عام 2019 وحتى نهايته.

وأوضح أن عدد الشهداء وصل الى 10 شهداء منهم شهيد واحد عمره أقل من 18 عاما، ووصل عدد المصابين الى 424 مصاب وكان من بينهم 12 أنثى.

كم بين التقرير أن حوالي ثلث المصابين كانت أعمارهم أقل من 18 عام وبلغ عددهم 121 مصاب، بينما تنوعت درجة خطورة هذه الإصابات حسب نوع الإصابة، فكان عدد المصابين بالرصاص الحي 190 مصاب أي 45% من مجموع الإصابات، بينما بلغ عدد المصابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 48 مصاب والمصابين بالشظايا وقنابل الغاز 186 مصاب.

وفيما يخص مكان الإصابة فقد تنوعت الإصابات حسب العضو المصاب من الجسم، وكان 138 مصاب قد أصيبوا في الرأس والرقبة و 137 مصاب أصيبوا في الأطراف السفلية، وأجريت 7 عمليات بتر للأطراف السفلية.

وبلغ مجموع حالات الدخول للأقسام 243 حالة، وكان 11% من هذه الإصابات قد أدخلوا لقسم العناية المركزة وبلغ عددهم 26 حالة إضافة الى 217 حالة أدخلوا للأقسام الأخرى.

وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت 384 عملية وكان نصيب الأسد لتخصص جراحة العظام حيث بلغ عدد عمليات جراحة العظام 256 عملية (60%) ثم جراحة الأوعية الدموية 79 عملية والجراحة العامة 29 عملية إضافة للتخصصات الأخرى.