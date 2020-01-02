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الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

02 كانون ثاني / يناير 2020 11:06

الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة
الزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع اللحوم الطازجة علي الأسر الفقيرة

غزة- الرأي

نفذت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف مشروع “ اللحوم الطازجة ”، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية, وذلك في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر الفلسطينية في غزة جراء الحصار الخانق والمفروض على القطاع.
وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (3) رأس عجل استفاد منها (800) أسرة فقيرة, منوها الى أن الزكاة تسعى لتوفير احتياجات الأسر الأساسية والتخفيف من الضائقة المالة التي يعيشونها .
وبين اسليم أن مئات الأسر بأمس الحاجة لمد يد العون والمساعدة، داعياً كافة المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع غزة للتعاون مع دائرة الزكاة التابعة لوزارة الاوقاف والشئون الدينية للتخفيف من حجم الحصار الكبير على أبناء شعبنا.
ووجه اسليم شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية علي جهودها المباركة, ودعمها ومساندتها لأبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تحيط به.

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