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مستشفى الدرة: نسبة حالات التحسن بلغت 93.3 %

02 كانون ثاني / يناير 2020 11:17

مستشفى الدرة نسبة حالات التحسن بلغت 93.3 %
مستشفى الدرة نسبة حالات التحسن بلغت 93.3 %

غزة- الرأي

أصدر مستشفى الشهيد محمد الدرة للاطفال تقريره السنوي لحالات الدخول لقسم العناية المركزة في المستشفى من تاريخ 01/01/2019 وحتي تاريخه من كافة مناطق قطاع غزة (148 حالة ) .

 حيث  بلغ حالات التهاب الجهاز التنفسي وفشل التنفس (70 حالة مرضية ) غالبيتها احتاجت للتنفس الصناعي بمتوسط خمسة أيام و حالات التهاب الجهاز العصبي واستسقاء الدماغ (33 حالة ) تم التعامل معها بالتدخل السريع لوقف التشنجات وانعاش الدماغ و حالات الجهاز الهضمي (25حالة) كلها كانت تعاني من جفاف شديد وحموضة في الدم مع إختلال في نسبة أملاح الدم وتأثر وظائف الكلي ، وتم عمل اعادة تروية للجسم وتصحيح للحموضة ونسبة الأملاح وإعادة وظائف الكلي لمعدلها الطبيعي.

 كما بلغ  حالات اضطراب في الاستقلاب (5 حالات) وتم التعامل معها حسب التشخيص المبدئي والذي تم تأكيده من المراكز المتقدمة حيث تم تحويلها.

اما  حالات قصور عمل الكلي الحاد وصلت الى (5 حالات) وتم التعامل معها بشكل ممنهج دون الحاجة الي غسيل كلي.

فيما تم تسجيل   (10 حالات) تسمم دوائي وتم التعامل معها بشكل ممنهج وتبين السبب بفحص نسبة العلاج في بعضها ويذكر أن حالتين تم عمل غسيل كلوي عاجل لها .

 في حين، بلغ عدد حالات الوفاة (10 حالات) توفي معظمها في الساعات الأولي نظرا لفشل كافة أعضاء الجسم بنسبة (6.7%) وبهذا تكون نسبة حالات التحسن  بلغت (93.3%).

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