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أوقاف الوسطى يبحث تعاونه مع مديرية عمل الوسطى

02 كانون ثاني / يناير 2020 11:23

أوقاف الوسطى يبحث تعاونه مع مديرية عمل الوسطى
أوقاف الوسطى يبحث تعاونه مع مديرية عمل الوسطى

الوسطى- الرأي

بحث سمير مسلم مدير مديرية أوقاف الوسطى، سبل التعاون المشترك مع وفد من مديرية عمل المحافظة الوسطى، وذلك خلال استقباله للوفد برئاسة مدير المديرية أ. أيمن أبو كريم.
ورحب مسلم خلال اللقاء بالحضور، مؤكداً على الدور الريادي والمهم والحيوي الذي تقوم بها وزارة العمل في بعض القطاعات التجارية والعمالية في المحافظة، لافتًا الى استعداد إدارته لفتح مزيد من آفاق التعاون الذي يخدم المجتمع.
كما واستعرض مسلم خلال اللقاء أعداد المتطوعين في المساجد والإشكاليات التي تترتب على هذه الأعداد خاصة في ظل عدم تلقيهم أي بدل مالي.
بدوره ثمن أبو كريم دور وزارة الاوقاف في متابعة عمل المساجد وخطب الجمعة وعقد دورات علمية تنشر دين إسلامي معتدل صحيح، مؤكداً فتح كافة سبل التعاون مع مديرية اوقاف الوسطى لخدمة شرائح المتطوعين العاملين في المساجد وفق المتاح.
 

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