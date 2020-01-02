الاحتلال يأخذ قياسات منزل عائلة أسيرين برام الله

رام الله - الرأي

أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قياسات منزل عائلة الأسيرين كرمل وقسام البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال حاصرت منزل العائلة في كوبر قبل أن تقتحمه وتشرع بتصويره وأخذ قياساته.