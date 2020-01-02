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طاقم طبي في مستشفى الشفاء ينجح في استخراج سيخ حديد من رأس طفل

02 كانون ثاني / يناير 2020 11:28

طاقم طبي في مستشفى الشفاء ينجح في استخراج سيخ حديد من رأس طفل
طاقم طبي في مستشفى الشفاء ينجح في استخراج سيخ حديد من رأس طفل

غزة- الرأي

نجح الفريق الطبي برئاسة د. خميس الشيخ ديب استشاري جراحة المخ والأعصاب في مجمع مستشفى الشفاء،  وبمشاركة د. عايش أبو وردة ، بإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر "10" سنوات وصل لقسم الطوارئ ، إثر تعرضه لسقوط من علو ما أدي إلي إصابته مباشرة "بسيخ "حديدي اخترق عظمة الجمجمة بطول "12" سم داخل الدماغ .
حيث أوضح د. الشيخ الديب، أنه وفور وصول الطفل لقسم الطوارئ تم تحضير الطفل لعملية جراحية وبصورة عاجلة أدخل قسم العمليات حيث تم رفع السيخ وإيقاف النزيف ، فقد استمرت العملية لمدة ساعة ، ومن ثم نقل المريض لقسم العناية المركزة لمدة يوم كامل ليخرج بعدها بكامل وعيه ولايوجد أي مضاعفات أو مشاكل صحية علي الطفل وقد تم خروجه من القسم بعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية والتأكد التام من سلامته .
إلي ذلك قدم أهل الطفل شكرهم لإدارة المجمع ممثل بالدكتور محمد أبو سلمية مدير عام المجمع وجميع الطواقم العاملة بالمجمع لأدائهم المميز بإجراء مثل هذه العمليات ونسبة النجاح العالية في ظل الحصار المفروض وعطل الأجهزة الطبية والنقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية
بدوره أشاد د. أسامة العكلوك استشاري ورئيس أقسام جراحة المخ والأعصاب بالمجمع ، بهذا العمل الطبي المميز، مشيراً إلى أن إجراء مثل هذه العمليات دليل على المهارات والقدرات العالية التي يتمتع بها الكادر الطبي بالمجمع.
وعبر العكلوك عن فخره بالإنجازات التي حققتها أقسام جراحة المخ والأعصاب بالمجمع بالرغم من شح الإمكانيات لاستمرارية العمل وتقديم الخدمة.

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