مركز تمكين المرأة والمجتمع في الوسطى يعرض انجازته خلال العام 2019

غزة- الرأي

اختتم مركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات حفل تخريج بسيط لعدد من الدورات للعام ٢٠١٩ في جميع المجالات وضم هذا الحفل عرض انجازات المركز خلال العام

جاء ذلك، بحضور إيمان عدوان مدير عام وحده شئون المرأة - و نجاح البطنيجي مدير دائرة العمل النسوي بالتوجيه السياسي والمعنوي، وسحر سمور مدير منطقة الوسطى بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي التابعة لوزارة الداخلية بالاضافة الى مدربين ومدربات الدورات.

وتم تكريم المدربين والمدربات ومنح المتدربات عدد ١١٩ متدربه شهادات لدورات مختلفة المجالات منها ( خياطه - تجميل - ودمج قطاع التطريز وفن الخشبيات - والتصنيع الغذائي - ومحو الامية -الاسعافات الاوليه )

وفي نهاية الحفل قامت مدير المركز أ .صباح ياسين بالحديث عن الإنجازات والخدمات التي قدمها المركز خلال هذا العام من برامج توعية ودورات تدريبيه ومبادرات ونوهت في كلمتها الى استقطاب فئات جديدة في العام القادم (2020) .واختتم الحفل بفقرة دبكة ترفيهية قدمتها وحده المكتبة والطفل المبدع في المركز .