"الشباب والرياضة" يشيد بجهود اتحادات رياضة ذوي الإعاقة

غزة- الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة باللجنة البارالمبية واتحادات ألعاب ذوي الإعاقة بعد النجاح الذي حققته بطولات ريتشل كوري السنوية السادسة لألعاب ذوي الإعاقة.

وأكد محيسن على وقوف الوزارة بكافة إمكانياتها ومرافقها وكوادرها إلى جانب رياضة ذوي الإعاقة وتوفير الأجواء والبيئة المناسبة لانطلاق وتطوير هذه الألعاب.

وكان محيسن يشارك في حفل ختام بطولات ريتشل كوري السادسة مساء اليوم الثلاثاء في صالة سعد صايل بغزة.



وأبدى محيسن خلال كلمته في الحفل جاهزية الوزارة لدعم رياضة ذوي الإعاقة ومواصلة الرعاية وتنظيم البطولات بعد تنظيم بطولة لكرة الهدف للمكفوفين وبطولة السباحة وإطلاق بطولة لألعاب القوى لأول مرة بعد انقطاع 5 سنوات.

وشارك محيسن في تتويج الأندية واللاعبين أبطال الألعاب في كرة السلة للكراسي المتحركة وتنس الطاولة وكرة القدم للبتر.

يذكر أن البطولة نظمها نادي البسمة لذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة البارالمبية نفذتها الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقة.