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مجمع الشفاء : " نظام التفويج " سيبدأ العمل به الخميس القادم بالعيادات الخارجية

02 كانون ثاني / يناير 2020 11:47

مجمع الشفاء : " نظام التفويج " سيبدأ العمل به الخميس القادم بالعيادات الخارجية
مجمع الشفاء :

غزة- الرأي

أوضح أ. رامي مهنا المدير الاداري والمالي في مجمع الشفاء الطبي أن ادارة المجمع بصدد البدء بتطبيق نظام التفويج في العيادات الخارجية ابتداء من يوم الخميس الموافق 2/1/2020 ، على أن يتم تقسيم المرضى في اليوم الواحد الى ثلاث مجموعات ذلك حسب الساعة ، وعليه فإننا نرجو من المواطنين الالتزام بموعد وساعة الحجز المعطا لهم وعليه فإنه لن يتم استقبال أي مريض بدون موعد مسبق .

كما وأكد على البدء بتطبيق مجموعة من الاجراءات الادارية الجديدة لضبط الأمن وتوفير بيئة آمنة للمرضى ومقدمي الخدمات الصحية والتي تتمثل بمنع دخول السيارات الخاصة داخل اسوار المجمع وكذلك الزام المريض بمرافق واحد فقط في جميع أقسام المجمع ، بالإضافة الى تطبيق نظام الفرز في أقسام الطوارئ والذي يتضمن تقديم الخدمة حسب خطورة الحالة وليس أسبقية الوصول ، مؤكداً على الالتزام بموعد الزيارة، من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن الفلسطيني

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