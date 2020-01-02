الوعظ والإرشاد بأوقاف الوسطى ينفذ زيارات لعدد من العلماء

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الوعظ والإرشاد بمدير أوقاف الوسطى سلسلة من الزيارات استهدفت عددًا من العلماء والشخصيات الدينية بالمحافظة، وذلك في إطار التواصل معهم وتنفيذ عدد من مجالس العلم المركزية في المحافظة.

بدوره أكد مدير أوقاف الوسطى سمير مسلم، أن للداعية دور مهم في المجتمع، والذي يتمثل في تعليم العلم الشرعي المعتدل الصحيح الخالي من الانحراف، شاكراً الأخوة الدعاة على تعاونهم الرائع مع قسم الوعظ في افتتاح دورات ومجالس علم، وكذلك الدروس الوعظية وخطب الجمعة.

يذكر أن قسم الوعظ والإرشاد نفذ زيارات لعدد من الدعاة والمؤسسات الدينية بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ نشاطات وافتتاح دورات ومجالس دينية وعظية.