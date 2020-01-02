رئيسا نيابة غزة الجزئية يختتمان جولة تفقدية على مراكز شرطة شرق غزة

غزة-الرأي

أشاد رئيسا نيابة غزة الجزئية الاولى والثانية ، المستشار صلاح الدريوي، والمستشار محمد شحادة، عقب اختتامهما لجولة تفقدية على مراكز شرطة شرق غزة، بالدور الايجابي للشرطة، والتنسيق المتواصل مع النيابة العامة لخدمة المواطن الفلسطيني، عبر تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين، واكدا على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وضمانات المتهمين؛ لاستتباب الأمن وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وقد شملت الجولة مراكز شرطة التفاح والدرج، ومركز شرطة الزيتون، ومركز شرطة الشجاعية، بكاف أقسامها وإداراتها، من مكتب التحقيق، ومكتب التنفيذ، والشكاوى، والنظارات، وأقسام المباحث العامة، ومكافحة المخدرات.

وأكد المستشار الدريوي، أن الزيارة التفقدية للمراكز الشرطية تأتي في سياق الاطمئنان على سلامة الإجراءات المتخذة في الشكاوى الجزائية التي ترد الشرطة، ومتابعة تنفيذ التفويضات الصادرة عن وكلاء النيابة، موضحاً حسن العلاقة الوطيدة والتعاون مع قيادة محافظة الشرطة ومراكزها في معالجة القضايا الجزائية، وحل كافة الاشكاليات التي تعترض العمل اليومي.

بدورهم أكد مدراء المراكز الشرطية، اثناء الزيارة، على تكامل الأدوار بين الشرطة والنيابة العامة، والتعاون المشترك؛ لتحقيق العدالة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.