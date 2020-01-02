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وتبدأ بإجراءات استعادة 3 أخرى

أوقاف الوسطى تستعيد 3 دونمات من أملاك الوقف

02 كانون ثاني / يناير 2020 12:00

أوقاف الوسطى تستعيد 3 دونمات من أملاك الوقف
أوقاف الوسطى تستعيد 3 دونمات من أملاك الوقف

غزة- الرأي

استعاد قسم الأملاك بمديرية أوقاف الوسطى 3 دونمات من أملاك الوقف الواقعة في منطقة "الحكر" بدير البلح وذلك بعد حل إشكالية عائلية بين أفراد عائلة أ.ع بالمنطقة، حيث قام القسم بمتابعة الملف مع شرطة محافظة الوسطى لتسوية أوضاع المستأجرين قانونياً.

بدوره ثمن  سمير مسلم مدير اوقاف الوسطى الجهود المباركة التي بذلت من قيادة شرطة المحافظة، مؤكداً ان وزارته ستستمر بمتابعة كافة التعديات قانويناً، داعيا كافة سكان المنطقة المذكورة إلى تسوية أوضاعهم القانونية، لما فيه من مخالفة شرعية ودينية.

من جانبه، أكد المقدم إياد سلمان محافظ الوسطى أن أوقاف الوسطى كان لها الدور البارز في حل شجار عائلي كاد أن يودي بحياة عدد من المواطنين، منوهًا الى أن هذه الجهود دليل على الدور الاجتماعي الذي تقوم به الأوقاف، داعياً كافة المستأجرين بتسوية أوضاعهم حسب الأصول.

يذكر أن قسم الأملاك منذ بداية عام 2019م قد استعاد ما يقرب من 4 دونمات من أملاك الوقف في المحافظة بعد جهود بذلت مع الأطراف القانونية والعشائرية، ويسعى القسم إلى استثمارها والاستفادة منها لمصلحة المساجد والشئون الدينية.

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