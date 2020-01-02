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مستشفى الولادة بالشفاء يطلق مبادرة "اطمني احنا معاك" لمؤازرة الامهات

02 كانون ثاني / يناير 2020 12:24

مستشفى الولادة بالشفاء يطلق مبادرة "اطمني احنا معاك" لمؤازرة الامهات
مستشفى الولادة بالشفاء يطلق مبادرة

غزة- الرأي

أكد د. محمد الحساينة نائب مدير مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، حرص الطاقم الطبي على تقديم أفضل الخدمات الصحية للسيدات ومؤازرتهن خلال المرحلة الأهم في حياتهن وهي لحظة الولادة، واستقبال مواليدهن.

جاء ذلك خلال مبادرة "اطمني احنا معاكِ" التي أطلقتها قابلات مجمع الشفاء الطبي، وذلك تحت رعاية شركة مأرب.
وشارك في الحملة د. فادية ملحيس رئيس قسمي المرحلة والثانية، ود. ليلى المشارفة مديرة التمريض، والحكيمة امل نوفل مشرفة التمريض، ومنسقة المبادرة الحكيمة تغريد أبو موسى.
بدورهن، أشادت السيدات في مستشفى الولادة بتلك المبادرة التي تظهر مدى حرص الطاقم الطبي والتمريضي على صحة الأمهات ومواليدهن في مستشفى الولادة.

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