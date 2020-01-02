وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش بوزارة العدل تزور مقر شرطة محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية بدء دورة المستجدين لألف منتسب جديد في قوى الأمن بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تفتتح دورة حول احترام حقوق الإنسان للعاملين في مؤسسات العدالة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يحتضن عمليات مستشفى العيون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من موظفيها المتقاعدين للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم دورة إلقاء الشعر بعنوان "سحر الإلقاء في شرق الإباء " وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول "حماية حقوق الاطفال في خلاف مع القانون" وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرة أبو غوش تكشف تفاصيل مؤلمة خلال اعتقالها والتحقيق معها وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الولادة بالشفاء يطلق مبادرة "اطمني احنا معاك" لمؤازرة الامهات
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع الهيئة المستقلة

التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول "حماية حقوق الاطفال في خلاف مع القانون"

02 كانون ثاني / يناير 2020 01:06

التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول "حماية حقوق الاطفال في خلاف مع القانون"
التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دورة تدريبية تناولت التزامات حماية حقوق الأطفال في خلاف مع القانون.

جاء ذلك في إطار دوره الهيئة لتعزيز قدراتهم في مجال حماية حقوق الأحداث المكفولة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، استهدفت عاملين وعاملات في وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث في قطاع غزة.

من جانبه ثمن الدكتور محمد العرعير مدير الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية التعاون والعمل المشترك مع الهيئة في إطار برنامج متكامل لتأهيل وتطوير العاملين في مؤسسة الربيع، لتنمية مهاراتهم ومواكبة الاتفاقيات الدولية التي تفضي إلى تحسين تقديم الخدمات في المؤسسة.

وفي سياق متصل، أكد المحامي جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة أهمية تدريب المكلفين بالتعامل مع الأحداث والعمل على صقل شخصياتهم بقيم تمكنهم من تقديم الخدمة كما ينبغي وفق القانون، ومبادئ حقوق الإنسان، لحماية هذه الفئة من الأطفال وفق المعايير التي تساهم في تحسين أوضاعهم وتأهلهم للانخراط في المجتمع.

وأوضح  رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال، أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الأطفال التي شملتها الشرعية الدولية لحقوق الانسان، بالإضافة الى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأطفال في خلاف مع القانون، وحظر التعذيب، وتنمية معارف المشاركين بشأن معايير حقوق الإنسان واجبة الإعمال في مؤسسة الربيع.

وقد استمرت الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، عرّف المدربون خلالها باختصاص الهيئة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الانسان وخاصة الأطفال في خلاف مع القانون، واستعرضوا المعالجات الفضلى للشكاوى وآليات تدخل الهيئة وفقاً للقانون، وتبعات انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على التزامات اصحاب الواجب في حماية الاطفال المجردين من حريتهم.

بالإضافة إلى عرض واقع مؤسسة الربيع وربطه بالمعايير الدولية والوطنية فيما يخص معاملة الأحداث، وتم التطرق إلى وتوثيقات الهيئة للانتهاكات المتعلقة بالطفل، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب

التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول 81370314_162776895041434_1103357848298979328_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟