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تعليم شرق غزة تنظم دورة إلقاء الشعر بعنوان "سحر الإلقاء في شرق الإباء "

02 كانون ثاني / يناير 2020 01:08

تعليم شرق غزة تنظم دورة إلقاء الشعر بعنوان "سحر الإلقاء في شرق الإباء "
تعليم شرق غزة تنظم دورة إلقاء الشعر بعنوان

غزة- الرأي

نظم قسم الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة ، وبالتعاون مع وزارة الثقافة بغزة دورة إلقاء الشعر بعنوان "سحر الإلقاء في شرق الإباء " تستهدف عدد من الطالبات المتميزات في مسابقات الشعر والعرافة من جميع المدارس في المديرية.

وتستمر الدورة لمدة أسبوعين في 6 لقاءات تدريبة ,بواقع ساعتين يومياً, يدرب فيها الشاعر أ. عبدالله نسمان والاعلامية لوران الزعيم.

وحضر افتتاح الدورة  منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية،  أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية، مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ، وتهاني الدلو مشرفة النشاط الثقافي في المديرية .

وأكد أبو زعيتر بإهتمام مديريته بتنمية مواهب الطلبة من خلال عقد العديد من الأنشطة والدورات , مقدماً شكره للمدربين ولوزارة الثقافة لتعاونهم في انجاح الدورة.

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