التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من موظفيها المتقاعدين للعام 2019

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوحدة العلاقات العامة والإعلام ، في مكتب وكيل الوزارة، حفلا بسيطا لتكريم أ. إيمان عدوان مدير عام وحدة شؤون المرأة وأ. محمد عودة مسئول المساعدات الطارئة في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، الذين بلغو سن التقاعد، حيث ضم الحفل كافة المدراء العامون وبعض موظفي مراكز تمكين المرأة، ووحدة المرأة وبيت الامان والحماية الاجتماعية، وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د . غازي حمد .

وفي كلمة له أعرب حمد عن سعادته بتنظيم مثل هذا الحفل البسيط لما له من دور كبير في رفع معنويات الموظفين وإعطائهم الدفعة القوية لدفع عجلة العمل للأمام، وقدم شكره وتقديره للإخوة المتقاعدين من الوزارة، مؤكدا على انه بجهود كافة العاملين في الوزارة، ورغم قلة الإمكانيات، استطاعوا دفع عجلة التنمية إلى الأمام، مطالبا بالمزيد من البذل والعطاء من أجل نجاح و استمرارية العمل وخدمة الأسر الهشة والضعيفة التي تحتاج منا كل جهد وعطاء .

وفي سياق متصل، أثنى حمد على جهود المتقاعدين، مؤكدا على أن هذا التكريم جاء من باب السمو والرفعة لهم ومن باب الوفاء والتقدير أيضا لجهودهم الملموسة طوال فترة عملهم

وفي كلمة لها شكرت عدوان الوزارة على هذا التكريم الأمر الذي ساهم في رفع معنوياتهم، ومنحهم الشعور بأنهم ليست منسيين، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا اليوم وهذا الاحتفال البسيط،

من جانبه عبر عوده عن سعادته وفخره بكافة الطواقم العاملة في وزارة التنمية، متمنيا للجميع الصحة والعمل والعطاء من اجل الفقراء،

وفي ختام الحفل ووسط اجواء فرح ومحبة قدمت الوزارة هدية رمزية لهم تعبيرا عن الفخر بهم ووفاءا وتقديرا لجهودهم وعطاءهم طوال فترة عملهم، وقدم لهم زملائهم وذويهم الهدايا فخرا واعتزازا بهم .