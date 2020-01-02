"العدل" تفتتح دورة حول احترام حقوق الإنسان للعاملين في مؤسسات العدالة

غزة- الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء دورة في احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتستهدف الدورة العاملين في مؤسسات العمالة في القضاءين الشرعي والنظامي والنيابة العامة، شارك فيها 22 متدرباً، وتستمر على مدار ثلاث لقاءات.

وتتمحور حول مفاهيم أساسية لحقوق الإنسان، مبادئ حقوق الإنسان وقواعد الحكم الرشيد النهج القائم على حقوق الإنسان.

ويدرب في الدورة كل من بهجت الحلو، ورامي القيشاوي وبكر التركماني من الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وذلك في تعاون مستمر مع المعهد العالي للقضاء.

ويسعى المعهد بشكل مستمر لتطوير الموارد البشرية الحكومية من خلال الدورات والتخصصات القانونية التي يعقدها في المجالات القانونية.