بدء دورة المستجدين لألف منتسب جديد في قوى الأمن بغزة

غزة - الرأي

انطلقت، صباح اليوم الخميس بمقر المديرية العامة للتدريب، دورة "الجنود المستجدين" لألف منتسب جديد في وزارة الداخلية والأمن الوطني، من الناجحين في مسابقة التوظيف في قوى الأمن التي أُجريت مؤخرًا.

وتستمر دورة المستجدين لمدة ثلاثة شهور متواصلة، تمهيداً لاستيعابهم في أجهزة وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة.

وكان في استقبال المستجدين بمقر المديرية، العميد محمد خلف مدير عام المديرية العامة للتدريب، إلى جانب عدد من ضباط المديرية والمُدربين.

وقال العميد خلف إن المديرية العامة للتدريب بدأت اليوم برنامجاً تدريبياً خاصاً؛ من أجل تأهيل المتدربين الجدد، وتطوير قدراتهم، وصقل شخصياتهم وفق مقومات العمل الأمني والشرطي، مضيفاً أنه سيتم "تقديم أعلى مستويــات العمل التدريبي النوعي والمتميز؛ من أجل تحسين جودة الكادر المنتسب لوزارة الداخليــة، ورفع مستوى كفــاءته".

وبيّن العميد خلف أنه تم تخصيص عدة ميادين لاستيعاب أعداد المتدربين المستجدين، وذلك بالتنسيق مع المكونات الرسمية في الوزارة.

يُذكر أن وزارة الداخليــة عقدت مؤخرًا مسابقة توظيف أفراد لاستيعاب ألف موظف جديد للعمل ضمن قوى الأمن، ضمن خطتها لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.

ومرّت المسابقة بعدة مراحل على مدار ثلاثة شهور، بإشراف الجهات الرقابية في وزارة الداخلية والعمل الحكومي، تعزيزاً لمبداً النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.