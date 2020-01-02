لجنة التفتيش بوزارة العدل تزور مقر شرطة محافظة رفح

غزة- الرأي

قامت لجنة التفتيش علي السجون برئاسة أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان وشكاوى المواطن و أشرف المغاري رئيس قسم متابعة السجون بزيارة مركز شرطة محافظة رفح ونظارتها ومركز المدينة وذلك لتفقد أوضاع النزلاء والاطمئنان على سلامة الإجراءات المتبعة.

وكان في استقبال أعضاء اللجنة نائب مدير شرطة المحافظة العقيد خالد الشاعر والعقيد أشرف السدودي مدير نظارات المحافظة و نائب مدير مركز المدينة وعدد من الضباط، وتفقدت اللجنة غرف ومرافق المركز، واستمعت للنزلاء حول قضاياهم للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وحول أمورهم المعيشية للتأكد من سلامة المأكل والمشرب والظروف الصحية وأحوال المرضى منهم وما يقدم لهم من علاج ورعاية صحية وأمور النظافة بالمكان.

وراجعت اللجنة الكشوف الرسمية للنزلاء وتم الإطلاع على ملفاتهم، ومعاينة تلك الكشوفات والملفات للتأكد من مطابقتها للقانون ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

وخلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات التي أبداها النزلاء ومدير المركز بالخصوص، كما وأرفقت اللجنة مجموعة من النتائج والتوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.