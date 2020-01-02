وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش بوزارة العدل تزور مقر شرطة محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية بدء دورة المستجدين لألف منتسب جديد في قوى الأمن بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تفتتح دورة حول احترام حقوق الإنسان للعاملين في مؤسسات العدالة وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يحتضن عمليات مستشفى العيون وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم عدداً من موظفيها المتقاعدين للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تنظم دورة إلقاء الشعر بعنوان "سحر الإلقاء في شرق الإباء " وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم دورة تدريبية حول "حماية حقوق الاطفال في خلاف مع القانون" وكالة الرأي الفلسطينية الأسيرة أبو غوش تكشف تفاصيل مؤلمة خلال اعتقالها والتحقيق معها وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الولادة بالشفاء يطلق مبادرة "اطمني احنا معاك" لمؤازرة الامهات
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة

02 كانون ثاني / يناير 2020 01:53

تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة
تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة

غزة- الرأي

استقبلت مدير التربية والتعليم بالوسطى وفداً من تربية وتعليم شمال غزة برئاسة مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب ورئيس شعبة الأنشطة تيسير أبو عميرة ورئيس شعبة العلاقات العامة توفيق السيد سليم،  بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، وذلك  ضمن التنسيق والتعاون المشترك بين مديريات التربية والتعليم .

 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدير تعليم شمال غزة والوفد المرافق له، مؤكداً حرص مديرية الوسطى على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية ومنها مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، وقدم الحاج شرحاً عن عمل المديرية والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وشدد على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين كلا المديريتين بما ينعكس بصورة ايجابية على المسيرة التعليمية.

بدوره عبر العرابيد عن سعادته لزيارته مديرية الوسطى وقدم التهنئة للمديرية بنهاية الفصل الدراسي الأول، ، مؤكداً بأن هذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مديريتي الشمال والوسطى بما يعمل على تطوير كافة مناحي العملية التربوية والتعليمية والرقي بجوانبها الإدارية والفنية وصولاً للتميز من خلال التشاور وتبادل الخبرات.

 وضمن الزيارة قام وفداً من مديريتي التربية والتعليم بالوسطى والشمال بجولة على دورة مساعد مفوض التدريب الكشفي التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بوزارة التربية والتعليم العالي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بمديرية الوسطى، وقام بجولة داخل المخيم الكشفي واطلع على الدروس العلمية والتدريبات العملية، مشيداً بجهود الإدارة العامة للأنشطة في تطوير العمل الكشفي والارتقاء به.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟