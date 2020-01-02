تربية الوسطى تستقبل مدير تربية وتعليم شمال غزة

غزة- الرأي

استقبلت مدير التربية والتعليم بالوسطى وفداً من تربية وتعليم شمال غزة برئاسة مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب ورئيس شعبة الأنشطة تيسير أبو عميرة ورئيس شعبة العلاقات العامة توفيق السيد سليم، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، وذلك ضمن التنسيق والتعاون المشترك بين مديريات التربية والتعليم .

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بمدير تعليم شمال غزة والوفد المرافق له، مؤكداً حرص مديرية الوسطى على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية ومنها مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، وقدم الحاج شرحاً عن عمل المديرية والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وشدد على أهمية التواصل والتعاون المشترك بين كلا المديريتين بما ينعكس بصورة ايجابية على المسيرة التعليمية.

بدوره عبر العرابيد عن سعادته لزيارته مديرية الوسطى وقدم التهنئة للمديرية بنهاية الفصل الدراسي الأول، ، مؤكداً بأن هذه الزيارة تأتي في اطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين مديريتي الشمال والوسطى بما يعمل على تطوير كافة مناحي العملية التربوية والتعليمية والرقي بجوانبها الإدارية والفنية وصولاً للتميز من خلال التشاور وتبادل الخبرات.

وضمن الزيارة قام وفداً من مديريتي التربية والتعليم بالوسطى والشمال بجولة على دورة مساعد مفوض التدريب الكشفي التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بوزارة التربية والتعليم العالي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين بمديرية الوسطى، وقام بجولة داخل المخيم الكشفي واطلع على الدروس العلمية والتدريبات العملية، مشيداً بجهود الإدارة العامة للأنشطة في تطوير العمل الكشفي والارتقاء به.