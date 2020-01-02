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أوقاف ومرور الوسطى يعقدان ورشة عمل للحد من حوادث السير

02 كانون ثاني / يناير 2020 01:56

أوقاف ومرور الوسطى يعقدان ورشة عمل للحد من حوادث السير
أوقاف ومرور الوسطى يعقدان ورشة عمل للحد من حوادث السير

غزة- الرأي

عقد قسم العلاقات العامة والتدريب بمديرية أوقاف الوسطى، ورشة عمل مع مختصين من لجنة الإرشاد بشرطة المرور بالوسطى وموظفي المديرية، وذلك في إطار بحث آلية عمل إرشادية وتوعوية تُحد وتُقنن حوادث السير خاصة المفترقات القريبة من المدارس.

ورحب أ. سمير مسلم مدير أوقاف الوسطى بالحضور، مؤكدًا على وجوب تحمل كل شخص من مكونات هذا المجتمع دوره في المحافظة على أرواح طلابنا وكذلك توعية السائقين بخطورة السير بسرعة زائدة، مبديا استعداد مديريته بكافة أقسامها وموظفيها لتنفيذ حملات توعوية وإرشادية في المدارس والمفترقات.

من جانبه أكد النقيب خالد مهدي مسئول لجنة الإرشاد بشرطة مرور الوسطى على أهمية مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي وللوصول لآلية عمل يتم من خلالها الوصول لكافة شرائح المجتمع، شاكرا مديرية أوقاف الوسطى على ما تقدم من تعاون مع كافة المؤسسات والجهات.

وفي ختام الورشة اتفق الطرفان على تنفيذ حملات توعوية وإرشادية مطلع الفصل الدراسي القادم وذلك للحد من الحوادث وزهق الأرواح.

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