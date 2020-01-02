بلدية خان يونس تكرم موظفيها المتقاعدين خلال عام 2019م

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة الحفل السنوي لتكريم الموظفين المتقاعدين خلال العام 2019م، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة البلدية وأبناء شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة عملهم التي دامت لسنوات طويلة.

وحضر الحفل رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وعضو المجلس البلدي د. محمـد الأعرج، والقائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محـمد الأسطل، ومدراء الدوائر وموظفي البلدية والمُكرمين وذويهم.

واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ومن ثم كلمة ترحيبية بينت أن تكريم الزملاء المتقاعدين جاء كلمسة وفاء لهم ولذويهم تقديراً لعطائهم وخدمتهم للبلدية والمواطنين.

وخلال كلمته شكر م. البطة جميع الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل خدمة لأبناء مدينة خان يونس والنهوض بواقع المدينة، مشيراً إلى أن الحياة لا تنتهي بانتهاء العمل في الوظائف الرسمية بل يجب أن يستمر العطاء لخدمة المجتمع، مشيداً بجهود كافة الموظفين الذين شاركونا بالفرح والترح وعملوا كجسم واحد في أوقات العسرة واليسرة، شاكراً عائلات المكرمين على ما تحملوه من صبر لغياب معيلهم وهم يمضون ساعات يومهم في خدمة أبناء شعبهم حيث يُعد جهدهم جزء أصيل من الواجب الوطني والديني تجاه الوطن، مؤكداً على أن البلدية تعتبر موظفيها رأس مالها الذي لا يعتليه خُسران كون العنصر البشري هو الوقود الذي يحافظ على ديمومة وديناميكية عمل بلدية خان يونس رغم كل الظروف والمحن، مترحماً على الموظفين الذين غادرونا إلى الرفيق الأعلى.

وأعلن م. البطة عن إتخاذ قرار بإنشاء نادي متقاعدي البلدية ليبقى الزملاء المكرمون على تواصل مستمر مع البلدية ومشاريعها وأنشطتها حيث سيتم عقد اجتماع للانتخاب جسم إداري يمثلهم.

بدوره شكر الموظف المتقاعد أ. عصام العبادلة في كلمته نيابة عن المتقاعدين إدارة البلدية على هذه اللفتة الكريمة، كما أكد على اعتزازه وانتمائه للعمل في بلدية خان يونس، مشيراً إلى أنه وزملائه عملوا بكل جد واجتهاد دعماً لمسيرة العمل والعطاء بالبلدية، داعياً إدارة البلدية إلى استمرار التواصل مع أبنائها المتقاعدين وتقديم بعض الامتيازات لهم تقديراً لجهودهم في خدمة الجميع.

وتخلل الاحتفال عرضاً مصوراً للسيرة الذاتية للموظفين المكرمين واختتم بتكريم ثلة منهم وهم، سمير محمد أبو أمونة، محروس جميل بربخ، يحيى إبراهيم الغلبان، عبد القادر محمد أبو معروف، زهير مصطفى أبو مسلم، نوفل حسن أبو جزر، يحيى أحمد بربخ، عصام خالد العبادلة، مصلح حمد النجار، عصام رمضان أبو عيا.