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أوقاف الوسطى يعزز تعاونه مع جمعية الصلاح الاسلامية

02 كانون ثاني / يناير 2020 02:34

أوقاف الوسطى يعزز تعاونه مع جمعية الصلاح الاسلامية
أوقاف الوسطى يعزز تعاونه مع جمعية الصلاح الاسلامية

غزة- الرأي

زار وفد من مديرية أوقاف المحافظة الوسطى جمعية الصلاح الإسلامية ومكتب حركة حماس بدير البلح وضم الوفد كل من أ. سمير مسلم مدير المديرية وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.
بدوره،  ثمن مسلم الدور البارز لجمعية الصلاح الخيرية في تقديم مساعدات مالية وعينية لعدد من الفقراء والأيتام في المحافظة، باحثاً سبل التعاون مع الجمعية في إطار تقديم مساعدات عينية ومالية لعدد من المتطوعين الفقراء العاملين في المساجد.
مضيفاً أن: "العلاقات المشتركة مع كافة المجتمعات الاهلية هي أساس تطوير العمل وتقديم خدمات أفضل للجمهور، وأن العمل لا يتم إلا بإتمام كل مؤسسة دورها المنوط بها".
من جهته أكد أ. أحمد الكرد "أبو أسامة" رئيس جمعية الصلاح الخيرية أن دور وزارة الاوقاف دور هام خاصة من يعملون في المساجد وينظفون ويؤذون ويؤمون الناس، منوهًا الى هذه الفئة يجب على كافة شرائح المجتمع أن تعطي اهتمامها وجل خدماتها لهم، شاكرا الوفد على هذه الزيارة المباركة.
وفي ذات السياق زار الوفد مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس بمدينة دير البلح وذلك لبحث بعض القضايا المتعلقة في مجال عمل قسم التحفيظ والمساجد، حيث كان في استقبال الوفد د ماهر الحولي رئيس الحركة بالمدينة والذي أشاد بدور وزارة الاوقاف البارز، وأبدى استعداد حركته بالتعاون الجاد في إنجاح هذا المشروع الإسلامي.

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