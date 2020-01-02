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الصحة تشرع بحملة تطعيم ضد مرض الحصبة للأطفال

02 كانون ثاني / يناير 2020 03:04

غزة- الرأي:

أعلن نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية للصحة العامة د. مجدي ضهير، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة ستطلق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة على مدار خمس ايام متتالية من تاريخ 5 الى9/ 1 /2020 م للأطفال من عمر 6شهور الى عمر السنه في كافة مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأفاد د.ضهير أنه سيتم تقسيم الأطفال خلال الحملة حسب فئاتهم العمرية تفادياً للازدحام، فالأطفال مواليد شهر 5و6 يوم الأحد المقبل، ويوم الاثنين للأطفال مواليد شهر 3و4، ويوم الثلاثاء إجازة رسمية، واستئناف التطعيم يوم الأربعاء ليشمل الاطفال مواليد شهر 2 بالإضافة الى المتأخرين من الأيام السابقة، ويوم الخميس للأطفال مواليد شهر1.

وطالب د.ضهير كافة المواطنين بضرورة اصطحاب أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم من 6شهور الى سنه، والتوجه بهم إلى أقرب مركز صحي لضمان تطعيمهم في هذه الحملة مؤكداً على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال مع ضرورة احضار الأهل كتيب الطفل الخاص بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه.

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