الشعبية: كافة الخيارات الكفاحية مفتوحة لإنقاذ الأسير زهران

غزة- الرأي:

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الخميس، من أنها ستستخدم كافة الخيارات الكفاحية والشعبية لإنقاذ حياة الأسير أحمد زهران، الذي يواصل الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم.

واعتبرت الجبهة، في تصريح صحفي مقتضب، أن “كافة الخيارات حق مشروع لها، ولتشكيلاتها في كافة الساحات لإنقاذ حياة الأسير زهران”.

وأكدت الجبهة الشعبية، أن قوات الاحتلال ما زالت تماطل وتسوف في التعاطي مع الأسير زهران، بل وتمارس سياسة الإعدام الممنهج بحقه.

وشرع زهران (42 عاما) في إضرابه الحالي بعد أن نكث الاحتلال بوعوده بالإفراج عنه فور انتهاء فترة اعتقاله الإداري الأولى، التي قضى فيها أربعة أشهر، وأصدر الاحتلال أمرا بتجديدها لأربعة أشهر أخرى.

ويُحتجز زهران في مستشفى كابلان الإسرائيلي، قرب تل أبيب، ويعاد أحيانا إلى عيادة سجن الرملة، وقالت زوجته إنه يعاني بشكل مستمر من غثيان وأوجاع مستمرة في معدته وأنحاء جسده.

وبدأ الأسير إضرابه منذ 22 سبتمبر/ أيلول قبيل انتهاء الفترة الثانية من اعتقاله الإداري، ليطالب بقرار يحدد موعدا للإفراج عنه، وما زال الاحتلال يتنصل من ذلك، رغم خطورة وضعه الصحي، كما تُمنع عائلته من زيارته منذ أربعة أشهر.

وخلال إضرابه، تعرض زهران لضغوط عديدة من إدارة السجون، التي كان يتنقل بينها، ففي سجن النقب سحب السجانون فراشه وحُرم من النوم، كما مُنع من الاستحمام 15 يوما.

يشار إلى أن أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا خاضوا إضرابات فردية عن الطعام في السنوات الأخيرة، وغالبيتها ضد احتجازهم وفق قانون "الاعتقال الإداري"، وانتهت معظمها بوعود بالإفراج أو بتحديد سقف لفترات اعتقالهم.