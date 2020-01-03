ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

خطف نادى ليفربول فوزا غاليا أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نجح ليفربول تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب فى تحقيق الفوز الـ 19 في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاماً، حيث فاز ليفربول في 18 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم، بينما يسعى شيفيلد يونايتد لإستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتي للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الاوروبية.

نشرت الصفحة الرسمية لنادى ليفربول الإنجليزى على موقع تويتر أن الريدز لم يخسر خلال 365 يوما و8760 ساعة و525,600 دقيقة و31,536,000 ثانية.