مواجهات نارية تنتظر عشاق الدورى الأسبانى فى الجولة 19

يستهل برشلونة وريال مدريد عام 2020 بمواجهتين يتميزان بالصعوبة فى مباريات الدورى الإسبانى ضمن لقاءات الجولة الـ 19، حين يحل الأول ضيفاً السبت على جاره إسبانيول والثاني على جاره خيتافي.

وأنهى برشلونة عام 2019 في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه ريال بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 4-1 إثر تعادلين على التوالي، مستفيداً من اكتفاء النادي الملكي بتعادل ثالث توالياً وهذه المرة على أرضه أمام أتلتيك بلباو من دون أهداف، بعد أن تعادل قبلها بعيداً عن جمهوره مع فالنسيا وبرشلونة بالذات.

وسيخوض إسبانيول لقاء السبت بمدرب ثالث له هذا الموسم، هو أبيلاردو فرنانديز الذي يعتبر من أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان برشلونة (1994-2002)، وذلك في مهمة محاولة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وخلف أبيلاردو في هذا المنصب بابلو ماشين المقال من منصبه غداة الخسارة أمام ليغانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الـ 18، علماً أن الأخير حل بدوره بدلاً من دافيد غاييغو الذي استغنى النادي عن خدماته في أكتوبر بعدما حقق الفريق فوزاً يتيما في ثماني مباريات.

واستلم أبيلاردو الإدارة الفنية لفريق خسر في 12 مباراة من أصل 18 هذا الموسم ويحتل قاع ترتيب الليغا برصيد 10 نقاط، لكنه بلغ دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" إذ سيواجه ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتعود المهمة التدريبية الأخيرة للمدافع السابق الذي خاض 54 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، إلى نهاية الموسم الماضي، عندما رحل عن ديبورتيفو ألافيس بعدما قاده لاحتلال المركز 11 في الترتيب.

وعلى ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، سيكون ريال مدريد أمام اختبار أصعب بكثير من برشلونة لأن مضيفه خيتافي لا يقاتل من أجل البقاء في دوري الأضواء، بل يصارع من أجل نيل مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كونه يحتل حالياً المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي يستقبل ليفانتي السبت أيضاً.

ويدرك مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان أن الخطأ ممنوع بما أن أي تعثر سيمنح برشلونة فرصة الابتعاد في الصدارة.

وستكون الفرصة قائمة أمام إشبيلية لوضع رجال زيدان تحت ضغط كبير بما أن النادي الأندلسي لا يتخلف عن ريال سوى بفارق ثلاث نقاط، وهو يفتتح العام الجديد الجمعة على أرضه بمواجهة أتلتيك بلباو، قبل أن يحل في المرحلة المقبلة ضيفاً على النادي الملكي بالذات.

ويلعب الجمعة أيضاً بلد الوليد مع ليجانيس، على أن يلتقي السبت فالنسيا مع إيبار، والأحد غرناطة مع ريال مايوركا، ريال سوسييداد مع فياريال، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس، وسلتا فيجو مع أوساسونا.