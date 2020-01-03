اسباب الدوخة والدوار قد تكون إشارة لـ ؟

الدوخة هي شعور يصف الإحساس بالدوار بمحيط الشخص، ويمكن أن تسبب العديد من أمراض الأذن الداخلية الدوار، أو قد يكون أحد أعراض الورم أو السكتة الدماغية، وفي بعض الأحيان، لا يجد الأطباء تشخيصًا محددًا للفرد المصاب، لكن بعض أسباب الدوار تكون خطيرة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الدوخة والدوار، وفقاً لموقع emedicinehealth.

اسباب الدوخة والدوار

أسباب الدوخة والدوار تشمل مجموعة من الحالات المرضية وهى:

-أمراض الأذن الداخلية. أمراض القلب (نوبة قلبية).

- مشاكل ضغط الدم.

-أمراض الدماغ (السكتة الدماغية والخرف والصداع النصفي).

-الأدوية (أدوية ضغط الدم والألم ، والمضادات الحيوية).

-اضطرابات التمثيل الغذائي (نقص السكر في الدم والجفاف).

-الشيخوخة.

-الأمراض النفسية (القلق، التوتر، الاكتئاب).

-الحمل.

-أمراض أخرى (الحساسية ، التهابات الجيوب الأنفية).

اسباب الدوخة والدوار وكيفية حدوثها

أسباب الدوخة والدوار وشرح تفصيلى لكل سبب..

اسباب الدوخة الناجمة عن أمراض القلب أو مشاكل ضغط الدم

- النوبة القلبية.

-عدم انتظام ضربات القلب.

-معدل ضربات القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة.

-عضلة القلب الضعيفة أو المسنة أو المريضة (اعتلال عضلة القلب) أو السموم أو الأدوية التي تؤثر على معدل أو قوة تقلصات القلب.

-ارتفاع ضغط الدم للغاية.

-انخفاض ضغط الدم، والذي يمكن أن يكون له أسباب متعددة بما في ذلك أمراض القلب، اضطرابات النزيف، فقر الدم ، ردود الفعل السلبية للأدوية.

اسباب الدوخة الناجمة عن أمراض الدماغ

- السكتة الدماغية.

- الورم.

- الصداع أو الصداع النصفي.

-فقدان أو نقصان إمدادات الدم إلى الدماغ، مثل الإغماء.

-الخرف أو الارتباك.

اسباب الدوخة الناجمة عن الأدوية

تدرج جميع الأدوية تقريبًا الدوخة كأحد الآثار الجانبية المحتملة، ولكنها أكثر شيوعًا في بعض أنواع الأدوية

-أدوية ضغط الدم ، مدرات البول ، المهدئات ، المهدئات ، مضادات الاكتئاب ، مسكنات الألم ، وبعض المضادات الحيوية.

اسباب الدوخة الناجمة عن الاضطرابات الأيضية

-انخفاض الأكسجين في الدم.

-انخفاض نسبة السكر في الدم .

- الجفاف.

اسباب الدوخة الناجمة عن الشيخوخة

-انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة أو عمل أى نشاط بدنى.

- الشعور بالضعف.

- انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

-تصلب الشرايين.

-الاعتلال العصبي (اختلال وظيفي في الأعصاب يتسبب في أمراض مختلفة ، وخاصة مرض السكري).

- سن اليأس.

-ضعف البصر والتنسيق الحركى.

-مرض عقلي.

-فقدان السمع أو الرنين في الأذنين (طنين الأذن).

اسباب الدوخة الناجمة عن الأمراض النفسية

-الاكتئاب والقلق واضطراب الهلع.

-فرط التنفس حالة التنفس بسرعة أو بعمق شديد، وعادة من اضطرابات القلق أو التمثيل الغذائي.

-الأمراض النفسجسمانية هي تحويل مرض عقلي، مثل القلق أو الاكتئاب، إلى أعراض جسدية، في كثير من الأحيان، قد يكون المريض غير مدرك للمرض العقلي الأساسي ويصر على أن لديه شكوى جسدية فقط.

-يسبب القلق أيضًا الإجهاد، والعكس صحيح، والذي يمكن أن يسبب الدوخة.

اسباب الدوخة الناجمة عن الأمراض أو الظروف الأخرى

-نزيف داخلي أو نزيف.

-فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

-الراحة في الفراش لفترات طويلة، مما تسبب في ضعف وفقدان القدرة على التعويض عن إصابتك بالتهابات في وضع مستقيم.

-أمراض الغدد الصماء التي تؤثر فيها الأعضاء المنتجة للهرمونات مثل الغدة الدرقية والغدد الكظرية والغدة النخامية على الماء وتوازن الملح ووظيفة الأعضاء الأخرى.

-قد تسبب الحساسية الصفير وانخفاض ضغط الدم، أو يمكن أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية، والذي قد يؤدي إلى الدوخة.

-انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.

اعراض الدوخة والدوار

أعراض الدوخة والدوار تشمل:

-الشعور بالإغماء.

-الدوران، أو الحركة.

-الضعف أو التعب.

- الارتباك أو الشعور بعدم التوازن.

- الصداع.

-ضغط الرأس.

- ألم الصدر.

-الغثيان أو القيء.

قد تكون الدوخة أحد أعراض حالة أو مرض أكثر خطورة ويجب مناقشته دائمًا مع الطبيب.

يعتمد العلاج الطبي للدوخة على السبب الكامن ويجب تقييمه من قبل أخصائي طبي.