تحديث جديد لتطبيق تليجرام بمزايا طال انتظارها.. تعرف عليها

أطلقت خدمة التراسل الفوري تليجرام تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام أندرويد وIOS، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة، وقالت الشركة في تدوينة: إن تليجرام أصبح تطبيق التراسل الأول الذي يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هي ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر جوجل بلاي، وآب ستور.

ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تليجرام، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذي يمكن الوصول إليه من "إعدادات الدردشة" Chat Settings على نظام أندرويد، أو "إعدادات المظهر" Appearance Settings على IOS، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل، والخلفية. كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها، حسب سكاى نيوز.

ويأتي التحديث أيضًا بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، كما يأتي بميزة "أرسل عند الاتصال" Send When Online التي تسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحًا للمرسل برؤية حالة الاتصال.

كما أشارت الشركة إلى أنها حسنت ميزة مشاركة الموقع لتصبح أسهل، إذ يمكن اختيار الموقع عن طريق الضغط على الخريطة مباشرةً، وذلك بدلًا من الاختيار من قائمة.

وحسنت الشركة خاصية البحث، إذ أصبحت النتائج تظهر كقائمة، فيما يأتي الإصدار الجديد بدعم الإذاعات والكتب الصوتية، مع إمكانية تذكر آخر موضع وصل إليه المستخدم، شريطة أن تزيد مدة الملف عن 20 دقيقة. وتدعم هذه الميزة تسريع الإذاعات والكتب الصوتية.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة الخاصة بنظام أندرويد، فقد قالت الشركة: "إن التحويل إلى الوضع الليلي أصبح أسهل، إذ يمكن تفعيله وتعطيله من خلال الضغط على رمز الشمس والقمر اللذين يظهران في القائمة الخاصة بالتطبيق"، كما أضافت الشركة دعم الوضع الليلي للخرائط.

ويأتي التحديث الجديد أيضا بدعم اختيار أجزاء من الرسائل لنسخها ومشاركتها، وذلك على غرار ما هو متاح لمستخدمي نظام IOS،

كما يأتي بدعم المشاركة المتعددة من التطبيقات الأخرى، إذ أصبح بالإمكان مشاركة المحتوى من التطبيقات الأخرى مع أكثر من جهة اتصال على تليجرام، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تعليق إلى المحتوى قبل مشاركته.

وأضافت الشركة مزايا أخرى لمستخدمي نظام أندرويد، بما في ذلك اختيار جودة الفيديو بسهولة قبل إرسالها، وإرسال جهات الاتصال بسهولة، كما أصبح بالإمكان – بعد الاستماع إلى رسالة صوتية عن طريق رفع الهاتف إلى الأذن – تسجيل رد تلقائياً، مع إمكانية تعطيل هذه الميزة من خلال إيقاف خيار "ارفع للتكلم" Raise to Speak في إعدادات الدردشة.

أما لمستخدمي التطبيق على نظام IOS، فقد أضافت الشركة دعم تغيير حجم الخط، واختيار المتصفح لفتح الروابط، وتسهيل التبديل بين الحسابات من خلال الضغط المطول على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، وذلك لنظام IOS 13، كما أصبح بالإمكان رؤية استخدام مساحة التخزين بسهولة، ومسح الذاكرة المؤقتة.

إلى ذلك يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.