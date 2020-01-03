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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2379 ) الجمعة 3/1/2020
أخبار فلسطينية
عباس يوجه رسالة «حادة» للاحتلال تحذر من الانفجار
توتر بمحيط مصلى باب الرحمة
7 شهداء بالقدس و355 حالة إبعاد عن الأقصى خلال 2019
44 مستوطناً يقتحمون الأقصى اليوم
"أونروا" ترفض مخططاً إسرائيلياً لإقامة منطقة تعليمية بديلة عن
عشراوي تدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس بالقدس بديلا عن
وفد برلماني إيطالي برئاسة مورغانتيني يزور بلدية نابلس
الخارجية: إسرائيل تشن حرباً مفتوحة ضد عمل الأونروا في القدس
هنية يلتقي بشارة ويبحثان واقع غزة وتحديات القضية الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
طلب نتنياهو الحصانة من المحاكمة في قضايا الفساد يثير جدلا واسعا في إسرائيل
غانتس وليبرمان يسعيان إلى منع نتنياهو من إجهاض محاكمته
صحيفة عبرية: الوثائق التركية تحرج إسرائيل
محكمة الاحتلال ترفض النظر بمنع تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة
نتنياهو يتوجه إلى أثينا لتوقيع اتفاقية تصدير غاز لأوروبا
نجل نتنياهو يهدد عودة بالإعدام
حزب غانتس يهدد رئيس الكنيست بطرده من منصبه
اخبار دولية
منظمة أوروبية: 500 انتهاك إسرائيلي في القدس خلال ديسمبر
إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط
تركيا سلمت السلطة الفلسطينية سجلات طابو أراضي فلسطين
أخبار عربية
وصول الغاز الإسرائيلي للأردن يفجّر رفضاً شعبياً ودعوات إلى التظاهر
الأزهر: تدنيس اليهود للأقصى بلغ ذروته في 2019
مسيرة في عمان غداً رفضا لاتفاقية الغاز مع اسرائيل
مسرة في عمان غداً رفضا لاتفاقية الغاز مع اسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
تقرير: 598 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين في 2019… اثنان فقدا البصر وعشرات تعرضوا للإصابة والاعتقال
30 يوما في الزنازين: الأسيرة أبو غوش تروي تفاصيل التحقيق بالضرب والشبح واستخدام…
الخارجية الفلسطينية: إقامة الاحتلال مدارس بديلة من الأونروا في القدس حرب مفتوحة ضد…
على خلفية تجدد عمليات نهب وسلب الأموال الفلسطينية المستحقة: رسالة تحذير شديدة من…
الشرق الاوسط
حصاد الممارسات الإسرائيلية في القدس: 7 قتلى و2078 معتقلاً و173 عملية هدم لبيوت
يهودي قتل 7 فلسطينيين ينتظر إطلاق سراحه مبكراً
الخليج الإماراتية
الاحتلال يعتدي على المصلين في «باب الرحمة»
ضغوط داخل «إسرائيل» لرفض طلب نتنياهو الحصانة
الأهرام المصرية
إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط
الشروق المصرية
بالفيديو.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين أمام المسجد الأقصى
تقرير حقوقي: إسرائيل هدمت 200 منزل فلسطيني في شرق القدس خلال 2019
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد فلسطيني حاول طعن جنوده بالضفة الغربية
الغد الأردنية
اجتماع حاسم لـ”الكابينت” الإسرائيلي قد يفضي لاتفاق “تهدئة” مع حماس
880 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين قاصرين في 2019
الشرق القطرية
الأزهر: تدنيس اليهود للأقصى بلغ ذروته في 2019
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
إطلاق نار صوب شاب ببيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
الكشف عن تفاصيل قاسية تعرضت لها الأسيرة "ميس أبو غوش"
صرف رواتب موظفي السلطة الأحد
مشعشع: الوضع المالي للأونروا "لا يبشر بخير"
بتواطؤ سلطات الاحتلال.. العنف يفتك بفلسطينيي أراضي الـ48
الشعبية تحذر: سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ الأسير "زهران"
القدس المحلية
الاحتلال يصادر معدات منجرة شرق نابلس
الاحتلال يفرض حظراً منزلياً على 9 مواطنين من العيسوية
وزارة التعليم والبحث العلمي تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار
وزير الاتصالات لـ"القدس": الاحتلال يُجبر شركاتنا على دفع رسوم على
الدفاع المدني يحذر من الاستخدام الخاطئ للمدافئ
غزة.. إطلاق حملة للتطعيم ضد الحصبة للأطفال
تكريم الفائزة بلقب "معلمة فلسطين الأول" والفائزين بمسابقتي الانجاز
قوات الاحتلال تحتجز عائلة في عزون للضغط عليها لتسليم نجلها
صُوَر| افتتاح أول قطار معلق بغزة
الحكم على أسير وتمديد توقيف طفل
الحياة الجديدة
الرئيس يستقبل الفائزين بمسابقتي الذكاء العقلي وأفضل معلم في
منخفضات جوية متتالية في طريقها إلى فلسطين.. أولها يصل ليل الجمعة
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر
إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم
الأيام
»الاحتلال يزيل رايات حركة فتح في القدس ويعتقل عدداً من كوادرها
»الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة
»مئات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة الثورة في غزة
الاحتلال يهدم شقتين ويستولي على مساكن في القدس
» الاحتلال يكثف اعتقالاته مع فجر اليوم الأول من العام...
وكالة صفا
مسيرة بالعيسوية تنديدا بممارسات الاحتلال
اشتية: اجتزنا مخاضات صعبة وسط حصار مالي وانسداد الأفق السياسي
الاحتلال يداهم خيام عائلات في الأغوار ويعيث فيها خرابًا
"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في الخارج
"الأورومتوسطي": 500 انتهاك إسرائيلي في القدس بديسمبر
الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي عسلة بقلقيلية
الاحتلال يحتجز عيادة متنقلة في مسافر يطا
وكالة الرأي الفلسطينية
تنويه هام بخصوص اعداد ملفات الطلبة المسجلين في الجامعات المصرية
الإعلامي الحكومي يعزي بالإعلامية اللبنانية نجوى قاسم
غزة.. أسطوانة الغاز "12ك" بـ 54 شيقل للمستهلك
قرار قضائي إسرائيلي بهدم 3 منازل في قلنسوة
إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية الطعن
الزراعة: جولة تفقدية على مشاتل تطعيم الخضار في شمال غزة
الصحة: حملة لصيانة كراسي الأسنان في العيادات الحكومية
"التنمية الاجتماعية" تشرع بحملة لجمع المتسولين في غزة
فلسطين اليوم
الاحتلال "الإسرائيلي" يشكل وحدة نخبة جديدة متعددة المهام
الخبير أبو دياب: إشعال الأوضاع في الأقصى ينذر بمخاطر كارثية
الاعلان عن موعد الصرف.. رابط فحص مساعدات الجرحى والشهداء لشهر
الجبهة الديمقراطية تستنكر قرار إنشاء مدارس بدلاً عن "الاونروا" في القدس
"تفريغات 2005" يطالبون بحل قضيتهم على وجه السرعة!
بالصور قوات الاحتلال تعتقل شاب أثناء تواجده في المسجد الأقصى
اصابات في صفوف الفلسطينيين شمال الخليل
سما نيوز
تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها
شقيق سارة نتنياهو يهاجم ليبرمان: أخطر رجل في إسرائيل
الهباش: حشود غزة بالامس بعثت رسالة واضحة للجميع بأن فلسطين لن تقبل
بيت لحم: إحياء ذكرى انطلاقة الثورة في بلدة الخضر
"إدلشتاين" يخطط لتأجيل التصويت على حصانة نتنياهو للكنيست المقبل.
"مركز حقوقي" يطالب بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق مرضى غزة
عرب 48
لم يكن تحقيقًا كان إرهابًا وعنفًا.. شهادة ميس أبو غوش حول اعتقالها
العيسوية: الاحتلال يبدأ بتطبيق الحبس المنزلي الليلي الإداري على 9 شبان
الذكرى الـ55 لانطلاق حركة فتح: مهرجان ضخم بغزة
وكالة وفا
مسيرة في العيسوية تنديدا بقرار الاحتلال فرض حظر التج..
افتتاح مبنى المحكمة الشرعية الجديد في بيت لحم
وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع في محافظة جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا،
- 2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات (15 عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .
- 2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.
- 1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.
- 1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.
- 1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.
- 1948م ضبط 65 ألف رطل من مادة "تي إن تي" في ميناء نيوجرسي في الولايات المتحدة متجهة إلى فلسطين لحساب عصابة "الهاغاناة" اليهودية المسلحة.