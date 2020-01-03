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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2379 ) الجمعة 3/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

عباس يوجه رسالة «حادة» للاحتلال تحذر من الانفجار

"أونروا" ترفض مخططاً إسرائيلياً لإقامة منطقة تعليمية بديلة عن

عشراوي تدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس بالقدس بديلا عن

وفد برلماني إيطالي برئاسة مورغانتيني يزور بلدية نابلس

الخارجية: إسرائيل تشن حرباً مفتوحة ضد عمل الأونروا في القدس

هنية يلتقي بشارة ويبحثان واقع غزة وتحديات القضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

طلب نتنياهو الحصانة من المحاكمة في قضايا الفساد يثير جدلا واسعا في إسرائيل

نجل نتنياهو يهدد عودة بالإعدام

اخبار دولية

منظمة أوروبية: 500 انتهاك إسرائيلي في القدس خلال ديسمبر

إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط

أخبار عربية

وصول الغاز الإسرائيلي للأردن يفجّر رفضاً شعبياً ودعوات إلى التظاهر

مسيرة في عمان غداً رفضا لاتفاقية الغاز مع اسرائيل

مسرة في عمان غداً رفضا لاتفاقية الغاز مع اسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

تقرير: 598 انتهاكا إسرائيليا ضد الصحافيين في 2019… اثنان فقدا البصر وعشرات تعرضوا للإصابة والاعتقال

الخارجية الفلسطينية: إقامة الاحتلال مدارس بديلة من الأونروا في القدس حرب مفتوحة ضد…

على خلفية تجدد عمليات نهب وسلب الأموال الفلسطينية المستحقة: رسالة تحذير شديدة من…

الشرق الاوسط

يهودي قتل 7 فلسطينيين ينتظر إطلاق سراحه مبكراً

الخليج الإماراتية

الاحتلال يعتدي على المصلين في «باب الرحمة»

ضغوط داخل «إسرائيل» لرفض طلب نتنياهو الحصانة

الاحتلال يصادر معدات منجرة شرق نابلس

الاحتلال يفرض حظراً منزلياً على 9 مواطنين من العيسوية

وزارة التعليم والبحث العلمي تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار

وزير الاتصالات لـ"القدس": الاحتلال يُجبر شركاتنا على دفع رسوم على

الدفاع المدني يحذر من الاستخدام الخاطئ للمدافئ

غزة.. إطلاق حملة للتطعيم ضد الحصبة للأطفال

تكريم الفائزة بلقب "معلمة فلسطين الأول" والفائزين بمسابقتي الانجاز

الافراج عن ثلاثة أسرى من دورا

قوات الاحتلال تحتجز عائلة في عزون للضغط عليها لتسليم نجلها

صُوَر| افتتاح أول قطار معلق بغزة

الحكم على أسير وتمديد توقيف طفل

»الاحتلال يزيل رايات حركة فتح في القدس ويعتقل عدداً من كوادرها

»الرئيس: نعتز بأبناء شعبنا في غزة على وقفتهم التاريخية العملاقة

»مئات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة الثورة في غزة

الاحتلال يهدم شقتين ويستولي على مساكن في القدس

» الاحتلال يكثف اعتقالاته مع فجر اليوم الأول من العام...

وكالة صفا

مسيرة بالعيسوية تنديدا بممارسات الاحتلال

اشتية: اجتزنا مخاضات صعبة وسط حصار مالي وانسداد الأفق السياسي

الاحتلال يداهم خيام عائلات في الأغوار ويعيث فيها خرابًا

"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في الخارج

"الأورومتوسطي": 500 انتهاك إسرائيلي في القدس بديسمبر

الاحتلال يجرف مساحات واسعة من أراضي عسلة بقلقيلية

الاحتلال يحتجز عيادة متنقلة في مسافر يطا

تل أبيب: الحرب ضدّ إيران وسوريّة قادِمة لا محال والتهدئة مع حماس للاستعداد والتفرّغ لها

الرئيس يهاتف خالد مشعل..

لم يكن تحقيقًا كان إرهابًا وعنفًا.. شهادة ميس أبو غوش حول اعتقالها

العيسوية: الاحتلال يبدأ بتطبيق الحبس المنزلي الليلي الإداري على 9 شبان

الذكرى الـ55 لانطلاق حركة فتح: مهرجان ضخم بغزة

وكالة وفا

مسيرة في العيسوية تنديدا بقرار الاحتلال فرض حظر التج..

افتتاح مبنى المحكمة الشرعية الجديد في بيت لحم

وزير الحكم المحلي يفتتح عدة مشاريع في محافظة جنين

حدث في مثل هذا اليوم

3 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا

2002م بعد 4 أيّام من اختفائهم، سلّمت قوات الاحتلال الصهيونيّ جثامين الفتية الفلسطينيين أحمد بنات (15 عاماً)، ومحمد لبد (16 عاماً)، ومحمد المدهون (16 عاماً)، إلى ذويهم في بيت لاهيا ، وقد بدت على الجثث آثار تنكيل وتعذيبٍ وتشويه متعمّد، وتبيّن أن الاحتلال اعتقلهم أحياء ومن ثمّ قتلهم .

2001م انفجارٌ يستهدف مكتب شركة الخطوط الجويّة الصهيونيّة (العال) في مدينة زيورخ، ومنظمة يسارية سويسرية تتبنّى الهجوم.

1988م إسرائيل تبعد تسعة فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994)، لتستمر بعد ذلك سياسة إبعاد قادة الانتفاضة الشعبية التي بلغت الذروة بإبعاد 413 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.

1985م كشف النقاب عن إقامة جسر جوي لنقل 8000 يهودي من "الفلاشا" إلى الكيان الصهيوني عبر السودان خلال حكم جعفر النميري مما أدى إلى توقيف العملية بعد اكتشافها.

1948م مهاجمة الصهاينة لقبيلة الصبيح التي تقع مضاربها على أطراف جبل الطور ولكن بسالة أهلها أجبرتهم على الارتداد والانسحاب بعد أن خلفوا 7 قتلى من الصهاينة.