اسعار صرف العملات مقابل الشيكل

غزة- الرأي

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :

دولار : 3.44 شراء بيع :3.47

دينار : 4.86 شراء بيع : 4.91

يورو : 3.86شرءا بيع : 3.89

