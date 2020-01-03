اسعار صرف العملات مقابل الشيكل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار : 3.44 شراء بيع :3.47
دينار : 4.86 شراء بيع : 4.91
يورو : 3.86شرءا بيع : 3.89
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03 كانون ثاني / يناير 2020 04:31
غزة- الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة على النحو التالي :
دولار : 3.44 شراء بيع :3.47
دينار : 4.86 شراء بيع : 4.91
يورو : 3.86شرءا بيع : 3.89
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