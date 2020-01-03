اللواء أبو نعيم يتفقد "الإدارة العامة للأمن الخاص"

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، الخميس، الإدارة العامة للأمن الخاص، وذلك في مقر "المهبط" غرب مدينة غزة.

وكان في استقبال اللواء أبو نعيم كل من العميد سامي زقوت مدير الإدارة العامة للأمن الخاص، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات والدوائر والضباط.

واطلع اللواء أبو نعيم على طبيعة وتفاصيل عمل الإدارة العامة، مشيداً بالجهود المبذولة في تطويرها وتحسين جودة العمل لدى الكادر والوحدات.

بدوره، رحّب العميد زقوت باللواء أبو نعيم، مثنياً على هذه الزيارة التي من شأنها ترك بصمة إيجابية على صعيد تطوير العمل والارتقاء بالأداء.