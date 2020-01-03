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الافراج عن ثلاثة أسرى من دورا

03 كانون ثاني / يناير 2020 05:07

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أفرجت سلطات الاحتلال، الخميس، عن الأسير أحمد سلمان أبو سندس ( 44 عاماً) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد أن أمضى 16 شهراً فى الاعتقال الإداري المتجدد، علماً أنه اعتقل في أيلول من العام 2018، وهو أسير سابق أمضى 7 أعوام ونصف العام في سجون الاحتلال.

كما أفرجت عن الأسير الشيخ محمد إسماعيل أبو عرقوب (52 عاماً) من دورا، بعد أن أمضى 16 شهراً في الاعتقال الادارى المتجدد، وكان اعتقل في أيلول من العام 2018، وهو أسير سابق أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال.

وأفرجت عن الأسير الشيخ هاشم تيم عبد الهادي الرجوب (60 عاماً) من دورا، بعد أن أمضى 4 أشهر في الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى 10 أعوام في سجون الاحتلال، وأُعيد اعتقاله في أيلول من العام الماضي.

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