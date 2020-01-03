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اعتقال 9 شبان من العيسوية بعد رفض الحبس الليلي المنزلى

03 كانون ثاني / يناير 2020 05:22

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اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عددا من الشبان بعد اقتحام منازلهم في قرية العيسوية شرق القدس المحتلة، بعد كسرهم قرار قائد جيش الاحتلال بالتزامهم الحبس المنزلي الليلي لعدة شهور.

وعرف من الشبان المعتقلين كلا من: انور عبيد، فايز محيسن، نديم الصفدي، آدم محمود،نضال فروخ، صالح ابو عصب.

وكانت مسيرة انطلقت مساء أمس جابت قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، احتجاجا على اصدار قرار يقضي بالحبس المنزلي الليلي بحق 9 شبان، لمدة تراوحت بين شهرين و 4 أشهر.

وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات تقول" يا ايلي اسمع اسمع، والعيسوية ما بتركع" و" من العيسوية اعلناها القدس نجمة بسماها ".

وذكر شهود عيان ان اعتقال الشبان جاء  بعد كسر قرار قائد جيش الاحتلال، وفي نفس اليوم الذي تسلم فيه الشبان القرارات.

واضافوا ان قرار قائد جيش الاحتلال بحق الشبان، جاء ضمن الحملة الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال يوميا بحق سكان قرية العيسوية، منذ خمسة أشهر لتطويعهم.

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