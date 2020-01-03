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إصابتان برصاص الاحتلال في مواجهات شمال رام الله

03 كانون ثاني / يناير 2020 03:48

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وكان عشرات المواطنين قد أدوا صلاة الجمعة، في منطقة السهل بالقرية، قبل أن ينطلقوا بمسيرة سلمية احتجاجا على محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، قمعها جنود الاحتلال بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين إحداها بالرصاص الحي بالقدم، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

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