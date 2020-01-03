حماس تنظم مسيرتين حاشدتين بغزة وخانيونس نصرة للقدس

غزة – الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ظهر الجمعة مسيرتين جماهيريتين في مدينة غزة وخانيونس، نصرة للقدس والأقصى في وجه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وندد المشاركون في المسيرتين بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المسجد الأقصى، ورفعوا مجسمات تجسد مسجد قبة الصخرة، وشعارات تدعو إلى دعم ومساندة المواطنين المقدسيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد في كلمة له خلال مسيرة مدينة غزة: "في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس لحملة شرسة تستهدف طمس هويتها وتدنيس مقدساتها، استوجب منا إعلان النفير العام للذود عن القدس والمسجد الأقصى والوقوف في وجه المخططات الصهيو أمريكية".

وأضاف حماد أنه عندما يقوم العدو بمحاولة التهويد ومصادرة الأراضي والهويات واعتقال المقدسيين خاصة الأطفال ظنا منه أننا سنبيع القدس، لكننا نقول إن القدس ليست للبيع، وإننا لن نتعايش مع الذل والعار والاحتلال والتطبيع.

ودعا أحرار أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم تجاه القدس والأقصى، خاصة مع تزايد الانتهاكات والاعتداءات بحقهما في عام 2019، بحسب الإحصاءات الموثقة.

وأكد حماد أن هذه الجماهير ستسقط صفقة القرن واتفاقية أوسلو وكل الاتفاقات مع المحتل، داعيا إلى إسقاط التنسيق الأمني.

وشدد على موقف حركة حماس بألا انتخابات فلسطينية بدون القدس، ولكن بدون إذن من الاحتلال الإسرائيلي.

وأبرق بالتحية للمرابطين في القدس ولأهل الضفة، مجددا التأكيد بأننا لن نتخلى عن قضيتنا وأهلنا هناك، وسنبقى ثابتين ونعد العدة حتى تحرير الأقصى وكل فلسطين.

كما وجه حماد التحية لشيخ الأقصى رائد صلاح والشيخ عكرمة صبري وكل المرجعيات الإسلامية والدينية في المسجد الأقصى.