برشلونة يقص شريط 2020 بديربي كتالونيا ضد اسبانيول في الدوري الاسباني

سيكون ملعب "باور 8" في العاشرة مساء اليوم مسرحاً لمباراة "ديربي كتالونيا" التي تجمع بين ناديا إسبانيول وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 39 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز الـ 20 والأخير برصيد 10 نقاط، وتعتبر مباراة إسبانيول هي الأولى للفريق الكتالوني عام 2020، ومن بعدها سيتوجه إلى السعودية لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني.

ويفتقد فريق برشلونة في مباراة اليوم لجهود أرثور ميلو وعثمان ديمبلي بسبب الاصابة، بجانب الحارس الألماني أندريه تير شتيجن الذي يعاني من إصابة في الركبة اليمنى.

وشارك تير شتيجن شارك في جميع مباريات برشلونة بالدوري الإسباني هذا الموسم، واستقبلت شباكه خلالها 21 هدفًا، كما شارك في 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومنيت شباكه خلالها بثلاثة أهداف.

ويسعى فريق برشلونة لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم من أجل تأمين صدارة الدوري الاسباني "الليجا"، فيما يتطلع إسبانيول لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الرابعة بكتيبة المدرب أرنستو فالفيردي لإنعاش آماله في البقاء بالدرجة الممتازة.

ويمتلك الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سجلاً رائعاً أمام إسبانيول ولم يتذوق "البرغوث" مرارة الهزيمة في معقل إسبانيول طوال مسيرته مع برشلونة بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وسجل 5 أهداف.

كما يمتلك برشلونة سجلاً مميزاً في مباريات "ديربي كتالونيا أمام إسبانيول حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على ملعب إسبانيول بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، منذ 13 يناير 2007 بنتيجة 1 – 3، علماً بأن أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة كان يتولى تدريب إسبانيول في ذلك الوقت، فيما كان الهولندي فرانك ريكارد يتولى تدريب البارسا.