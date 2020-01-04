ريال مدريد يتحدى الغيابات ضد خيتافي في الدوري الاسباني

يبحث نادي ريال مدريد عن بداية مثالية لعام 2020 عندما يحل ضيفاً على خيتافي في الخامسة مساء اليوم، السبت، بملعب" كولسيوم ألفونسو بيريز"، في إطار الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، ويحتل الريال المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 30 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ويخوض ريال مدريد مباراة خيتافي وسط غياب الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الاصابة، والقائد سيرجيو راموس بسبب الايقاف، بالإضافة إلى الثنائى لوكاس فاسيكز ومارسيلو لعدم الجاهزية رغم التعافي من الاصابة التى لحقت بهما مؤخرًا، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الملكي لكسر سلسلة التعادلات التي لازمته في المباريات الثلاث الأخيرة بمسابقة الدوري الاسباني وبالتحديد أمام فالنسيا وبرشلونة وبيلباو.

وتعرض هازارد الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من تشيلسي الانجليزي لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت في نوفمبر الماضي بملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وغاب بالتالي عن مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ناديا الريال وبرشلونة بملعب "كامب نو"، يوم 18 ديسمبر الماضي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الاسباني "الليجا"، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعد مباراة خيتافي بمثابة "البروفة الأخيرة" لفريق ريال مدريد قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الاسباني والتي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 8 – 12 يناير المقبل بمشاركة 4 أندية وهي الريال وبرشلونة واتلتيكو مدريد وفالنسيا، حيث أوقعت قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة الفريق الملكي في مواجهة فالنسيا الاربعاء المقبل بملعب "الجوهرة"، بمدينة "جدة".