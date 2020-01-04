مباريات اليوم السبت في الدوري المحلي

تفتتح اليوم السبت، منافسات الجولة الــ 15 من دوري الدرجة الممتازة والأولى، والجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية، والجولة الرابعة من دوري الدرجة الثالثة، حيث تقام (7) لقاءات جميعها عند الساعة الثانية والنصف عصرًا، وهي على النحو الآتي:

دوري الدرجة الممتازة:

أهلي غزة_ الصداقة ( ملعب فلسطين)

شباب خان يونس _ خدمات الشاطئ ( استاد خان يونس)

دوري الدرجة الأولى:

خدمات النصيرات _ خدمات البريج ( ملعب النصيرات)

بيت حانون الأهلي _ الجلاء ( ملعب بيت حانون)

دوري الدرجة الثانية:

الوفاق _ خدمات جباليا ( ملعب نماء)

فلسطين _ المجمع الإسلامي ( ملعب اليرموك )

دوري الدرجة الثالثة:

المصدر _ الترابط ( ملعب الشهيد محمد الدرة)