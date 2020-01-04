فيس بوك يجذب المستخدمين بتقنيات جديدة.. اعرفها

كشفت مواقع متخصصة بشئون التقنية، أن شركة "فيس بوك" تسعى لإدخال ميزات جديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين، وبحسب موقع "بلومبريج" فإن "فيس بوك" يحاول تطوير خدمة Watch الموجودة فى تطبيقها حاليا، وتزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية، وبدأت بالفعل باختبار هذه التقنيات عند مستخدمى تطبيقها فى الهند وتايلاند، وذلك بحسب روسيا الوم.

ولتحقيق هذه الغاية يعمل "فيس بوك" حاليا على التفاوض مع أكبر شركات لإنتاج الموسيقى، كـ "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك جروب"، ومع إدخال الميزات الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "فيس بوك" تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشروها في التطبيق، الأمر الذي سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدوها عبر خدمة Watch، كما سيكون بإمكان مستخدمي Watch مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني من الخدمة مباشرة.

ويرى الخبراء أن "فيس بوك" تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة "يوتيوب" وجعل منصتها الإلكترونية مكانا للبحث ومشاهدة الفيديوهات.

يذكر أن مارك بينيوف رئيس إحدى أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم قال في وقت سابق إن فيس بوك خلق "أزمة ثقة" فى العالم، لذا يجب تفكيك الشركة، وأوضح بينيوف، الرئيس التنفيذى لشركة Salesforce، إن عملاق التقنية بحاجة ماسة للتنظيم ووصفه بأنه "سجائر جديدة لمجتمعنا".

ووفقا لمصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وجه بينيوف، الذى يمتلك أيضًا مجلة Time، انتقادات متزايدة إلى فيس بوك، بدءا من التأثيرات السلبية للشبكة الاجتماعية على مستخدميها، وصولا إلى الطريقة التى تتيح بها نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت على نطاق غير مسبوق.