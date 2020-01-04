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أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد زيت الحلبة لتسمين الوجه

04 كانون ثاني / يناير 2020 09:28

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يعتبر من أفضل العلاجات للأشخاص الذين يعانون من النحافة، حيث يمكن من خلال الحلبة أن يصل الشخص إلى الوزن المثالي والمعدل الطبيعي للوزن، لأنها تعتبر من المواد الفاتحة للشهية بشكل جيد، وتحتوي الحلبة على سعرات حرارية مرتفعة جداً بالإضافة إلى الأحماض الدهنية والتي تعمل على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.

يمكن تناول الحلبة على شكل مشروب ثلاث مرات يومياً، كما ويمكن تناول زيت الحلبة أيضاً، ويمكن استعمال زيت الحلبة في دهن المناطق المراد تسمينها في الجسم مثل الوجه والصدر عن طريق تدليكها لمدة خمس أو عشر دقائق بحركات دائرية وتركها طوال الليل وغسلها في الصباح، ومع تكرار الوصفة يومياً سيتم الحصول على النتائج المطلوبة، واقتضى التنويه هنا إلى أن زيت الحلبة يجب عدم تناوله من قبل المرأة الحامل حتى لا يتسبب في الولادة المبكرة، كما يُمنع استعماله من قبل مرضى السكري.

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