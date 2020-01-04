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الطقس: أجواء غائمة شديدة البرودة وأمطار متفرقة

04 كانون ثاني / يناير 2020 10:10

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً وشديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

 هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الاثنين المقبل غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي السبت والأحد من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات.

 

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