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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2380 ) السبت 4/1/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخضري: الاحتلال يتحدى تفويض «أونروا»

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

اقتطاع أموال المقاصة.. خطوة إسرائيلية متكررة يُعزِّزها ضعف السلطة

عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة

حماس تزور السفير الجزائري الجديد في بيروت

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يشيد بترامب.. ويؤكد: أمريكا استخدمت حق الدفاع عن النفس

تقارير: نتنياهو يختصر زيارته لليونان.. واجتماع أمني في إسرائيل بعد مقتل «سليماني»

إسرائيل" تزعم: حماس تكثف جهودها لتهريب الأسلحة من البحر إلى غزة

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الجبهة الشمالية

نتنياهو يمنع وزرائه من إدلاء أي تصريحات حول اغتيال سليماني

فرحة إسرائيلية باغتيال سليماني.. هرئيل: نجحنا بتصعيد احتكاك أمريكا وإيران

مصادر إيرانية :خامنئي شارك شخصيا في بلورة الرد على اغتيال سليماني والوعيد الإيراني يشمل إسرائيل

أخبار عربية

مسيرة حاشدة وسط عمان رفضاً للغاز الإسرائيلي

القاهرة: إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطين..

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حكومة إسرائيل تفتتح عملها في العام الجديد بنقاش عملي لتوسيع المستوطنات في الضفة وضم الأغوار

اشتية يشدد على إجراء الانتخابات في القدس ويؤكد استمرار دفع مخصصات عوائل الشهداء…

فصائل فلسطينية تندد باغتيال سليماني.. والقسام والسرايا يشيدان بإشرافه على الدعم العسكري للمقاومة

الشرق الاوسط

الجيش الإسرائيلي يهاجم احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية

«حماس» و«الجهاد» تنعيان سليماني كـ«قائد شهيد»

الخليج الإماراتية

طيران الاحتلال نفذ 900 غارة على غزة في 2019

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

نتنياهو يشيد بترامب.. ويؤكد: أمريكا استخدمت حق الدفاع عن النفس

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال قرب رام الله

القضاء على التنوع البيئي .. شكل من أشكال الاستيطان في الضفة

كهرباء القدس: قطع التيار اليوم عن رام الله والبيرة

الأجهزة الأمنية تقبض على المشتبه بهم بالاعتداء على شاب في نابلس

جيش الاحتلال ينشر إحصائية عن عدد قتلاه والعمليات خلال 2019

إطلاق ميثاق المواطن الخاص بخدمة النفايات في مدينة نابلس

لجان العمل الزراعي تعلن حصيلة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصيادين

لاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين قرب نابلس

الاحتلال يداهم قرية "أم القبا " ويصادر جرارات زراعية

وفاة طفل متأثرًا بجروحه في حادث سير بغزة

قوات الاحتلال تقمع فعالية لأهالي المزرعة الغربية في أراضيهم المهددة

اعتقال مقدسي والتنكيل بالعشرات في باب العامود

إصابتان بالرصاص خلال مواجهات منددة بسرقة أراضي المغير

»إصابات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

»وفاة أصيل المدني: حاز جائزة أفضل طالب وتفوق في الثانوية

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للمصاب حسين يونس مستقر

104 أيام على إضراب الأسير زهران

قوات الاحتلال تقتحم حبلة بقلقيلية

قيادي بفتح: إيران دائمأ تعدنا بالمفاجآت وسترد على اغتيال سليماني

خليفة سليماني: اصبروا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين بكل الشرق الأوسط

الخضري: إقامة مدارس في القدس بديلة للأونروا تحديا لقرار التفويض

فتح تنعى المناضل زهران ابو قبيطة

العيسوية: الإفراج عن 6 شبان اعتقلهم الاحتلال ليلة أمس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

4 كانون ثاني (يناير)

2009م أقدمت طائرات الاحتلال على قصف مقر إذاعة الأقصى ومخازن الوقود التابعة لها في حي النصر وسط مدينة غزة ، مما أدى إلى اندلاع ألسنة اللهب ووقوع عدد من الانفجارات في المكان، وكذلك فقد عاودت الإذاعة البث بعد وقت قصير من مكان مجهول.

2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ ترتكب مجزرةً في " بيت لاهيا " بإطلاقها صاروخاً على منزلٍ فلسطينيّ ما أدّى إلى استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة غبن وإصابة العشرات.

2001م الرئيس الراحل ياسر عرفات يرفض اقتراحات كلينتون لخطة تسويةٍ في الشرق الأوسط يسمح بموجبها بقاء المستوطنات الصهيونيّة، وقد صرّح عرفات عقب اجتماعه مع المسئولين الأمريكيين في واشنطن بأن المقترحات لا تُعتبر أساساً صالحاً لانطلاق مفاوضات جديدة مع الكيان الصهيونيّ.

1978م اغتيال المناضل الفلسطيني سعيد حمامي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن على يد الموساد الإسرائيلي وقد اغتيل في لندن ونقل جثمانه إلى عمان ودفن هناك.

1978م الرئيس الأمريكي جيمي كارتر يوصي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في "وطن".

1948م مقتل 26 مدنياً فلسطينياً لدى تفجير عصابة "الأرغون" الإرهابية اليهودية مركبة ملغومة في مقر الحكومة العربية في مدينة يافا على الساحل الفلسطيني.

1938م تلقّى المندوب السامي البريطاني كتاباً من وزير المستعمرات يبلغه عن إرسال لجنة فنية إلى فلسطين تكون مهمّتها محصورة في التأكّد من الحقائق والنظر في تفاصيل إمكانات برنامج التقسيم.