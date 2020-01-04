رئيس بلدية غزة يزور حي الزيتون ويلتقي أهالي الحي

غزة- الرأي

زار رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة ضمن جوالات ينظمها رئيس البلدية والمجلس البلدي لأحياء ومناطق المدينة للإطلاع على أهم الاحتياجات والمشاريع والاستماع لمطالب المواطنين .



وشارك في الجولة إلى جانب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي، وبدر صبرة، ومصطفى قزعاط، وتامر الريس، ومدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، وعدد من مدراء الدوائر المختصة في البلدية، وكان في استقبال رئيس البلدية والوفد المرافق، رئيس لجنة حي الزيتون، محمد الدحدوح، وأعضاء لجنة الحي، ولفيف من وجهاء واعيان الحي والمواطنين .



وشملت الجولة، مقر لجنة حي الزيتون، و محطة تصريف مياه الأمطارB7، وبركة تجميع مياه الأمطار المجاورة للمحطة، والمنطقة المحيطة في مدرسة صبحة الحرازين، و منطقة الحدبة جنوب الحي, مناطق أخرى في الحي.



واستمع رئيس البلدية والوفد المرافق له لمطالب المواطنين المتعلقة بالمناطق العمرانية الجديدة وتوفير شبكات صرف صحي وتصريف مياه أمطار لها، وكذلك تنفيذ مشاريع خدماتية جديدة في الحي وتخصيص أراضي لإقامة حدائق ومرافق خدماتية أخرى .



ووجه رئيس البلدية الجهات المختصة في البلدية بإعداد المخططات الهندسية اللازمة لمشروع تطوير شارع محطة B7 والذي من المقرر أن تنفذه البلدية خلال هذا العام ضمن مشاريع الممولة من صندوق إقراض وتطوير البلديات .



وأكد السراج أن البلدية لن تدخر جهداً في تنفيذ مشاريع تطويرية في حي الزيتون لاسيما في مجالات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع في مجالات تطوير البنية التحتية والطرق بما يساهم بتطوير الحي وتحسين الخدمات المقدمة له .

