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بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي

الاحتلال يسلم 8 شبان من العيسوية بلاغات للحضور للمحكمة

04 كانون ثاني / يناير 2020 11:00

القدس ‏المحتلة – الرأي:

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثمانية شبان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بلاغات للحضور إلى المحكمة، بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي الليلي.

وقال المقدسي أنور سامي عبيد، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله صباح اليوم وسلمته بلاغا للحضور للمحكمة "المركزية" التابعة للاحتلال يوم غد الأحد، إضافة لسبعة شبان آخرين، وهم: فايز محمد محيسن، وادم كايد محمود، ونديم محمد الصفدي، ومحمد موسى مصطفى، ومحمد عليان عليان، وصالح ابو عصب، ونضال فروخ، إثر تقديم نيابة الاحتلال استئنافا ضدهم بدعوى كسرهم قرار الحبس المنزلي الليلي.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منازلهم الليلة الماضية للتأكد من التزامهم بالقرار.

وكان عشرات الأهالي في العيسوية، شاركوا يوم الخميس الماضي، في مسيرة احتجاجية رفضا لقرار الاحتلال فرض الحبس المنزلي الليلي على 8 شبان من البلدة.

 

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